Домашняя работа перед отпуском: ответственно подходите к выбору туроператора

Лица, предлагающие организованные туристические поездки в Литве, должны быть лицензированными туроператорами Европейского союза или их посредниками - туристическими агентствами, как это предусмотрено в Законе о туризме Литовской Республики.
Государственная служба защиты прав потребителей осуществляет надзор за всеми лицензированными туроператорами в Литве и следит за тем, чтобы продаваемые потребителям организованные поездки были застрахованы от неплатежеспособности. Это страхование - единственный способ гарантировать, что деньги, уплаченные потребителями за путевки, будут возвращены.
Информацию о лицензированных и легально работающих в Литве туроператорах и их страховках/гарантиях можно найти здесь.
Лица, предлагающие пакетные туры в Литве, могут быть зарегистрированы в другой стране ЕС, но при этом они должны иметь разрешение на деятельность в соответствии с требованиями законодательства этой страны. Лица, действующие в третьей стране (не являющейся членом ЕС или Исландии, Норвегии, Лихтенштейне), которые продают или предлагают к продаже организованные туристические поездки в Литве, должны зарегистрировать свою деятельность в Литовской Республике и соблюдать требования, установленные Законом о туризме Литовской Республики. В противном случае такая деятельность считается несоответствующей требованиям законодательства, и потребители принимают на себя риск неплатежеспособности поставщика услуг или другого возможного ущерба.
Проверьте данные продавца
Каждый продавец должен указать свое имя и контактные данные (адрес, номер телефона, адрес электронной почты). Если это физическое лицо, оно должно указать номер лицензии на ведение бизнеса или свидетельства об индивидуальной деятельности. Непредоставление этих данных может затруднить идентификацию поставщика услуг в случае возникновения спора. Важно знать, что список лицензированных поставщиков туристических услуг в Литве находится в открытом доступе на сайте Государственного органа по защите прав потребителей, а лицензированное лицо можно также найти в Информационной системе лицензий. Поэтому обязательно проверьте, есть ли у лица, продающего пакетные туры, действующая лицензия. Также стоит проверить отзывы на публичных порталах отзывов.
Последствия покупки у нелегального поставщика
Приобретая организованную поездку у нелегального поставщика услуг, потребитель рискует не получить назад свои деньги, если поездка не состоится или пройдет неудачно. У нелегального туроператора нет документа, гарантирующего возврат денег туриста и возвращение туриста к месту вылета, если туроператор не выполнит свои обязательства.
Если вы увидели в социальных сетях человека, предлагающего организованные поездки без удостоверения организатора путешествий, не доверяйте ему и сообщите о возможной незаконной деятельности в Государственное управление по защите прав потребителей, приложив все имеющиеся у вас доказательства (например, переписку о поездке, договор на оказание услуг и т. д.). Если ведомство располагает достаточной информацией, оно может принять меры против нелегального туроператора. Туроператор, осуществляющий организацию тура без выданного ему свидетельства, подлежит преследованию в порядке, предусмотренном Кодексом административных правонарушений Литовской Республики или другими правовыми актами.
Поэтому потребителям настоятельно рекомендуется приобретать организованные туры только у законно действующих, т.е. лицензированных туроператоров.