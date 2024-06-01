Домашняя работа перед отпуском: что делать, если при перелете потерялся чемодан?

Если потребитель приобрел организованный тур, то зарегистрированный багаж обычно входит в общий пакет. Единственное, на что следует обратить внимание, - это предельный вес одного чемодана, который указывается в договоре.
Если потребитель организует поездку самостоятельно, при покупке билета ему следует учесть, что цена может варьироваться. Правила провоза багажа у разных авиаперевозчиков несколько отличаются. Как правило, ручная кладь, разрешенная к провозу на борту, должна быть достаточно маленькой, чтобы поместиться в багажном отделении или под сиденьем пассажира, и ограниченной по весу (например, вес ручной клади, взятой на борт, не должен превышать 8 кг). Кроме того, сдаваемый багаж имеет значительно большие размеры и вес не менее 20 кг. Важно ознакомиться с правилами провоза багажа, установленными авиаперевозчиком, чтобы не столкнуться с проблемами в период подготовки к полету.
В частности, следует обратить внимание на запрещенные предметы и ограничения на провоз ручной клади. Государственная служба защиты прав потребителей напоминает, что дорогие вещи лучше провозить в ручной клади, так как нередко потребители жалуются на кражу денег, драгоценностей, дорогой косметики или электронных товаров в сдаваемом багаже.
Однако даже если вы тщательно подготовились к отпуску, его могут испортить независящие от вас обстоятельства. Потеря или повреждение багажа во время полета может полностью нарушить ваши планы и привести к значительным убыткам. Если это происходит, когда ответственность за багаж несет авиаперевозчик, потребитель может получить право на компенсацию за утерянный багаж и понесенные дополнительные расходы. Если потребители знают свои права, они смогут лучше защитить себя и получить то, что им причитается. Это обеспечивается Монреальской конвенцией, которая действует почти во всем мире, в том числе и в ЕС.
Что делать, если ваш багаж задержан или потерян
- Заполните в аэропорту специальный бланк заявления о задержке или пропаже багажа («Property Irregularity Report») и сохраните копию для себя.
- Сохраните посадочный талон и багажные ярлыки.
- Узнайте контактные данные багажного отдела и проверьте, есть ли система отслеживания багажа, чтобы проверить статус багажа онлайн.
- Сохраните все документы на покупку предметов первой необходимости, которые вам пришлось купить из-за задержки.
- Подайте письменную претензию авиаперевозчику.
Если потребитель понес ущерб в результате задержки (пришлось покупать предметы первой необходимости), письменная претензия должна быть подана авиаперевозчику не позднее чем через 21 день после даты получения багажа. Важно сохранить копию претензии и приложить к ней необходимые документы (копии багажных ярлыков, PIR (Property Irregularity Report), подтверждение бронирования и квитанции).
Если багаж не будет возвращен в течение 21 дня, он будет считаться пропавшим, если только авиаперевозчик не объявил его пропавшим ранее. Ответственность авиаперевозчика за задержку или потерю багажа ограничивается суммой 1131 специальных прав заимствования (около 1320 евро). Если авиаперевозчик отказывается удовлетворить претензию, пассажир имеет право обратиться в суд в течение 2 лет в соответствии с Монреальской конвенцией.
Что делать, если вы получили поврежденный багаж
Важно внимательно осмотреть зарегистрированный багаж, когда вы его получаете. Если багаж поврежден, заполните в аэропорту специальную форму PIR («Property Irregularity Report») и сохраните копию для себя. Сохраните посадочный талон, багажные бирки и копию PIR. Также важно собрать информацию об ущербе, например, фотографии, пригласить независимого эксперта, чтобы подтвердить, что ущерб не подлежит восстановлению, или получить оценку стоимости ремонта. Также пригодятся документы о покупке поврежденных или уничтоженных вещей. Подайте письменную претензию авиаперевозчику о возмещении ущерба.
Письменное требование о компенсации за поврежденный багаж должно быть подано авиаперевозчику в течение 7 дней с момента получения поврежденного багажа. Согласно Монреальской конвенции, пределы ответственности авиаперевозчика за повреждение багажа ограничены 1 131 специальными правами заимствования (примерно 1 320 евро).
Дополнительную информацию о том, как получить компенсацию, какая компенсация полагается и что делать, если авиаперевозчик отказывается выплачивать компенсацию, можно прочитать — здесь.