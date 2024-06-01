Домашняя работа перед отпуском: что делать, если при перелете потерялся чемодан?

В частности, следует обратить внимание на запрещенные предметы и ограничения на провоз ручной клади. Государственная служба защиты прав потребителей напоминает, что дорогие вещи лучше провозить в ручной клади, так как нередко потребители жалуются на кражу денег, драгоценностей, дорогой косметики или электронных товаров в сдаваемом багаже.

Однако даже если вы тщательно подготовились к отпуску, его могут испортить независящие от вас обстоятельства. Потеря или повреждение багажа во время полета может полностью нарушить ваши планы и привести к значительным убыткам. Если это происходит, когда ответственность за багаж несет авиаперевозчик, потребитель может получить право на компенсацию за утерянный багаж и понесенные дополнительные расходы. Если потребители знают свои права, они смогут лучше защитить себя и получить то, что им причитается. Это обеспечивается Монреальской конвенцией, которая действует почти во всем мире, в том числе и в ЕС.