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Год назад Домантас Сабонис и Шашана Розен стали родителями, у них родился мальчик, которого назвали Оливером. В социальных сетях появилась информация о том, что в семье в скором времени появится еще один ребенок.
Shashana ir Domantas Saboniai
Shashana ir Domantas Saboniai
© Instagram

Накануне появления информации о том, что семья ждет второго ребенка, Шашана в инстаграме поздравила с днем рождения своего первенца.

Она поделилась фотографией, на которой видно, что Шашана беременна. Комментаторы не жалели поздравлений.

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