Дом Зуокасов в Ужуписе продан за 3,3 млн. евро, придется искать новое жилье

По данным Центра регистра, новые владельцы зарегистрировали комплекс на ул. Ужупё, 30, 23 апреля.

Комплекс состоит из нескольких построек жилого назначения, в одной есть помещение для кафе, плюс участок 0,15 га (он по-прежнему принадлежит Зуокасам 40,8% и государству).

Зуокас подтвердил что комплекс продало ЗАО BNA Grupė, которому он принадлежал. Главный акционер компании - Зуокас, другие акционеры - Гитис Тринкунас и Литовское спортивное содружество "Жальгирис".

"Ничего не могу комментировать, так решила компания", – сказал Зуокас.

Он сказал, что покинет здание и будет искать новое место жительства: "Мне сейчас надо куда-то выселяться".

По словам Зуокаса, компания намерена инвестировать полученные средства в Zenoteca.

"Конечно, у компании есть планы, связанные с расширением, инвестициями: расширяется сеть магазинов Zenotecа, которые специализируются на продаже вина и итальянских продуктов", – сказал он.

Zenoteca принадлежит компании Зуокаса BNA Ergo. В прошлом году столичный муниципалитет выдал компании BNA Ergoлицензию на продажу алкоголя в помещении по адресу ул. Ужупё, 30.

Delfi в 2019 г. рассказывал о бракоразводном процессе четы Зуокасов, был представлен перечень имущества Зуокасов. Тогда Зуокене просила суд заморозить нажитое в браке имущество - арестовать и запретить без разрешения пользоваться 71,05% акций BNA Grupė, 36,11% акций BNA Ergo и 5,05% акций Trakų miesto Žalgirio jachtklubas. А также 24,04% акций BNA Grupė, принадлежащих Тринкунасу. Зуокене также просила суд арестовать и семейную квартиру в Ужуписе, денежные средства на счету Зуокаса (222 600 евро).