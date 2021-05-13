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Дом Агне и Артураса Зуокасов в Ужуписе был продан 23 апреля. Зуокас подтвердил, что его компания BNA Grupė заключила такую сделку и готовиться инвестировать средства в специализированные магазины. Сам экс-мэр намерен искать новое жилье. По данным источников Delfi, весь комплекс на ул. Ужупё, 30, стоил 3,3 млн. евро.
Дом Зуокасов в Ужуписе продан за 3,3 млн. евро, придется искать новое жилье
© DELFI / Tomas Vinickas

По данным Центра регистра, новые владельцы зарегистрировали комплекс на ул. Ужупё, 30, 23 апреля.

Комплекс состоит из нескольких построек жилого назначения, в одной есть помещение для кафе, плюс участок 0,15 га (он по-прежнему принадлежит Зуокасам 40,8% и государству).

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Зуокас подтвердил что комплекс продало ЗАО BNA Grupė, которому он принадлежал. Главный акционер компании - Зуокас, другие акционеры - Гитис Тринкунас и Литовское спортивное содружество "Жальгирис".

"Ничего не могу комментировать, так решила компания", – сказал Зуокас.

Он сказал, что покинет здание и будет искать новое место жительства: "Мне сейчас надо куда-то выселяться".

По словам Зуокаса, компания намерена инвестировать полученные средства в Zenoteca.

"Конечно, у компании есть планы, связанные с расширением, инвестициями: расширяется сеть магазинов Zenotecа, которые специализируются на продаже вина и итальянских продуктов", – сказал он.

Zenoteca принадлежит компании Зуокаса BNA Ergo. В прошлом году столичный муниципалитет выдал компании BNA Ergoлицензию на продажу алкоголя в помещении по адресу ул. Ужупё, 30.

Delfi в 2019 г. рассказывал о бракоразводном процессе четы Зуокасов, был представлен перечень имущества Зуокасов. Тогда Зуокене просила суд заморозить нажитое в браке имущество - арестовать и запретить без разрешения пользоваться 71,05% акций BNA Grupė, 36,11% акций BNA Ergo и 5,05% акций Trakų miesto Žalgirio jachtklubas. А также 24,04% акций BNA Grupė, принадлежащих Тринкунасу. Зуокене также просила суд арестовать и семейную квартиру в Ужуписе, денежные средства на счету Зуокаса (222 600 евро).

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