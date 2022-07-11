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Команда деятелей искусства из Литвы, Украины и Эстонии объединила свои усилия, чтобы послать миру весть. Художников поддерживает посольство Украины и украинская община в Литве. Художники превратят здание-призрак в символ мощи Украины. Они предлагают "скинуться", чтобы достигнуть поставленной цели, пишет madeinvilnius.lt.
Do peremogi
Do peremogi
© Organizatorių archyvas

В состав команды входят украинка-фотограф, робот-художник из Эстонии и художница, которая украсила Вильнюс неофресками. Художники просят бизнес и жителей поддержать создание огромного творения, которое станет символом мощи украинского народа перед лицом российской агрессии.

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"Конечно, "Дом Москвы" мы выбрали неслучайно. Это здание должно было стать символом мощи России, мы сейчас увековечим в нем то, что вызывает конвульсии у Кремля – решительный отпор Украины. В определенном смысле, мы отдаем дом Москвы Украине. Можем сделать это все вместе – художники, предприниматели и все люди доброй воли", – сказала автор идеи, глава лаборатории искусства Kiaurai sienas Лина Шлипавичюте.

На фасад "Дома Москвы" перенесут фотографию фотографа Елены Титаренко из цикла портретов, на которой запечатлена волонтер, помогающая беженцам и украинским военным в Запорожье. Название проекта – ДО ПЕРЕМОГИ / ДО ПОБЕДЫ / IKI PERGALĖS.

Идею поддержала и община украинцев Литвы, и посольство Украины.

"Неофреска на так называемом Доме Москвы станет своевременным и мощным символом единства стран Балтии и Украины", – сказал посол Украины Петр Бешта.

Для осуществления проекта требуется 13 000 евро. Команда приглашает жертвовать деньги через платформу Contribee (https://contribee.com/kiauraisienas) или переводом средств на счет ПУ Kiaurai sienas: LT657300010160497026 (Swedbank); назначение перевода – DO PEREMOGI.

На стене "Дома Москвы" будет запечатлена украинка Татьяна – волонтер Работу по переносу портрета на стену осуществит Альберт из Эстонии – единственный в мире робот-художник.

Альберт – уникальное открытие эстонских художников и инженеров из коллектива Robot Muralist. Самый известный работодатель Альберта - Элон Маск. Осенью прошлого года этого робота нанимали для работы над фасадом Tesla Gigafactory в Германии.

Основные расходы связаны с транспортировкой робота Альберта в Вильнюс, его работой и закупкой краски. Проект будет начат, когда будет собрана вся сумма. Если соберут больше средств, их остаток переведут в фонд помощи Украине.

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