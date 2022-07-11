В состав команды входят украинка-фотограф, робот-художник из Эстонии и художница, которая украсила Вильнюс неофресками. Художники просят бизнес и жителей поддержать создание огромного творения, которое станет символом мощи украинского народа перед лицом российской агрессии.

"Конечно, "Дом Москвы" мы выбрали неслучайно. Это здание должно было стать символом мощи России, мы сейчас увековечим в нем то, что вызывает конвульсии у Кремля – решительный отпор Украины. В определенном смысле, мы отдаем дом Москвы Украине. Можем сделать это все вместе – художники, предприниматели и все люди доброй воли", – сказала автор идеи, глава лаборатории искусства Kiaurai sienas Лина Шлипавичюте.

На фасад "Дома Москвы" перенесут фотографию фотографа Елены Титаренко из цикла портретов, на которой запечатлена волонтер, помогающая беженцам и украинским военным в Запорожье. Название проекта – ДО ПЕРЕМОГИ / ДО ПОБЕДЫ / IKI PERGALĖS.

Идею поддержала и община украинцев Литвы, и посольство Украины.

"Неофреска на так называемом Доме Москвы станет своевременным и мощным символом единства стран Балтии и Украины", – сказал посол Украины Петр Бешта.

Для осуществления проекта требуется 13 000 евро. Команда приглашает жертвовать деньги через платформу Contribee (https://contribee.com/kiauraisienas) или переводом средств на счет ПУ Kiaurai sienas: LT657300010160497026 (Swedbank); назначение перевода – DO PEREMOGI.

На стене "Дома Москвы" будет запечатлена украинка Татьяна – волонтер Работу по переносу портрета на стену осуществит Альберт из Эстонии – единственный в мире робот-художник.

Альберт – уникальное открытие эстонских художников и инженеров из коллектива Robot Muralist. Самый известный работодатель Альберта - Элон Маск. Осенью прошлого года этого робота нанимали для работы над фасадом Tesla Gigafactory в Германии.

Основные расходы связаны с транспортировкой робота Альберта в Вильнюс, его работой и закупкой краски. Проект будет начат, когда будет собрана вся сумма. Если соберут больше средств, их остаток переведут в фонд помощи Украине.