Дом Антанаса Босаса сровняли с землей: фотографы Delfi зафиксировали, как все выглядит сейчас

На кадрах фотографов видно, что на участке Босаса никаких построек нет. С землей сровняли дом, хозпостройку и баню.
Участок находится в лесу. Остался лишь выкопанный недалеко от дома пруд.
Участок разровняли.
В начале 2024 года Верховный суд Литвы признал, что дом был построен нелегально и должен быть снесен. Выяснилось, что разрешение на строительство дома было выдано нелегально.
Суд отметил, что виноват в этом выдавший разрешение на строительство муниципалитет.
Верховный суд Литвы 11 января постановил, что дом должен быть снесен в течение 6 месяцев, 90% расходов на снос должен компенсировать муниципалитет Вильнюсского района.
По предварительным подсчетам, снос обойдется в 150 000 евро. Адвокат Босаса Ирмантас Бальсис тогда сказал СМИ, что предприниматель выполнит постановление суда. То же самое повторил и сам Босас.
Вопрос законности строительства этого дома возник уже в начале строительных работ, поскольку разрешение было выдано на строительство в лесу. По закону о лесе, строительство в лесу запрещено.
Чиновник, выдавший разрешение на строительство, до сих пор работает в муниципалитете. Мэр Роберт Духневич пока не знает, будет ли требовать, чтобы этот человек возместил ущерб.
Комментарий журналиста Delfi Томаса Янониса о сносе дома Босаса: