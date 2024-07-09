Должников ждет новый порядок: средства со счетов будет списывать Налоговая инспекция

До сих пор долги с должников взимали коллекторы, однако специалисты заметили, что такой порядок увеличивает расходы на взыскание долгов. В соответствии с новым порядком, ГНИ будет долг списывать со счета должника в течение 45-180 дней, если сделать это не удастся, взыскание будет передано коллекторам.
Вице-президент Альянса потребителей Ритис Йокубаускас сказал Delfi, что у 10% жителей Литвы есть разные долги – от небольших до значительных.
„Когда мы говорим об изменении порядка взыскания долгов, это коснется большого числа людей, это не единичные случаи, это большая часть общества. В Литве у нас такая ситуация, которую мы называем каруселью долгов. Это значит, что человек не может выбраться из долгов, поскольку за их администрирование насчитывают столько, что вырваться из замкнутого круга не получается. Такой человек теряет заинтересованность в легальной работе, он работает нелегально, значит, не платит налоги. Поскольку он работает нелегально, жить на что-то надо, он получает пособия, льготы и т.д.
Это становится проблемой всего общества, ведь такому человеку/семье нужно помогать выжить. Все общество должно быть заинтересовано в том, чтобы вытащить такого человека из долгов (...)“, – сказал Йокубаускас.
Взыскание долгов коллекторами обросло разными невероятными рассказами, например, говорят, что за свою работу коллекторы берут больше, чем долг человека.
„Случаев много и они разные. Есть случай, когда долг в 20 евро вырос, поскольку за взыскание надо заплатить 60 евро. Таких случаев, когда за взыскание требуют неадекватные суммы - масса, мы понимаем, что это ненормально.
Даже если администрирование долга не превышает его сумму, они стоит дорого, например, 50% от суммы долга. Это ненормально, когда в наши дни все делают в электронном пространстве. Может, 20-30 лет назад все было иначе, на рынке было много наличных, не было информационных систем. Сейчас списывание долгов - это нажатие клавиш, это специальные программы, которые все могут делать без участия людей.
Думаю, сегодня держать такую древнюю и дорогую систему взыскания долгов не по карману (...)“, – констатировал Йокубаускас.
Почему новый порядок принят только сейчас?
„Раньше зарплаты можно было переводить на карты или Кроме того, введены ограничения на операции с наличными, значит, многое происходит в электронном пространстве, отследить денежные операции легко и просто. Это одна сторона медали.
Другая - надо оценить, что коллекторы со своими интересами - серьезные игроки, лишить их источника доходов, означает, вызвать недовольство. Однако я рад, что решение принято, голос общества услышан, принято важное для общества решение“, – сказал Йокубаускас.
„Новый порядок выгоден людям, он поможет им выбраться из долгов. (...) Когда новый порядок вступит в силу, например, есть штраф за превышение скорости, Налоговая инспекция видит, что у человека на счету есть деньги - и погашает штраф. И все. И нет коллекторов, их расходов на работу,а действие ГНИ стоит 2 евро“, – рассказал он о новом порядке.
На вопрос, будут ли в новом порядке какие-то исключения, например, для социально уязвимых лиц, он ответил: „Тут применять исключения было бы сложно, ведь нужен дополнительный процесс, выяснение, входит ли человек в группу. Мы считаем, что будет честно, если порядок будет один для всех“.
Однако если на счету у должника денег не будет, по-прежнему будет работать старый механизм, взыскание долга будет передано коллектору.