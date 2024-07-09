Должников ждет новый порядок: средства со счетов будет списывать Налоговая инспекция

До сих пор долги с должников взимали коллекторы, однако специалисты заметили, что такой порядок увеличивает расходы на взыскание долгов. В соответствии с новым порядком, ГНИ будет долг списывать со счета должника в течение 45-180 дней, если сделать это не удастся, взыскание будет передано коллекторам.

„Когда мы говорим об изменении порядка взыскания долгов, это коснется большого числа людей, это не единичные случаи, это большая часть общества. В Литве у нас такая ситуация, которую мы называем каруселью долгов. Это значит, что человек не может выбраться из долгов, поскольку за их администрирование насчитывают столько, что вырваться из замкнутого круга не получается. Такой человек теряет заинтересованность в легальной работе, он работает нелегально, значит, не платит налоги. Поскольку он работает нелегально, жить на что-то надо, он получает пособия, льготы и т.д.