Должники шокированы: у некоторых списали больше средств, учреждения объясняют ситуацию по-разному

С 1 июля 2022 г. в силу вступил новый порядок, согласно которому "неприкосновенной" на счету должника будет сумма не меньше 267 евро (до этого установливалась сумма для свободного использования, которая могла быть больше или меньше). Сейчас сумма, с которой не взыскивают долг, не должна быть меньше этого минимума, но может быть больше.

Суть проблемы: при обновлении системы у части должников, у которых сумма для свободного использования была больше 267 евро, забрали все, что было сверх этой суммы, прежние договоренности аннулировали банки. Сейчас пытаются решить проблему возвращения денег на счета должников.

Литовская палата коллекторов указала, что начался настоящий хаос из-за того, что некоторые банки "проспали" момент фиксации установленных для должников сумм для свободного использования.

"В результате: шок для людей, которые не могут воспользоваться своими деньгами и лавина звонков в конторы коллекторов. Возмущение людей можно понять. Войти в положение коллекторов никто не хочет. Работы у коллекторов стало больше, им приходится разъяснять клиентам ситуацию", – сказано в сообщении.

Об этом Delfi рассказал глава Палаты коллекторов Виталис Милявичюс.

"Например, человек получает 1000 евро "на руки", почти во всех делах были установлены суммы для свободного использования, они, конечно же были больше 267 евро, проблем не было. (...).

Коллекторы не участвовали в изменении системы, технической стороной занимались Центр реестров и банки. Нам гарантировали, что никаких проблем после смены системы не будет", – рассказал Милявичюс.

Но на деле все оказалось иначе, у такого человека осталось 267 евро, остальное писали на счета коллекторов.

"Беда в том, что навтоматически вернуть излишки не получится: надо поднимать тысячи дел и физически смотреть, кому какая сумма для свободного использования была установлена", – сказал Милявичюс.

Центр реестра заметил, что были обновлены системы: информационная система ограничения денежных средств (PLAIS), информационная система коллекторов (AIS) и регистр актов об аресте имущества (TAAR).

"Такое видимо произошло потому, что банк не сформировал сумму для свободного использования, а система PLAIS списала средства автоматически. (...) Клиентам мы рекомендуем обращаться к коллекторам и просить вернуть деньги", – сказал пресс-секретарь Центра реестра Миндаугас Самкус.

Палата коллекторов на своей странице в фейсбуке указала обращения обращения двух банков: SEB сообщил, что упразднил суммы для свободного использования и передал через систему PLAIS остатки денег на счетах, не учитывая суммы для свободного использования, действовавшие до 30 июня 2022 года.

Luminor также указал, что не учитывал действовавшие суммы для свободного использования.

Литовская ассоциация банков указала Delfi, что предупредила жителей о том, что 1-2 июля во время обновления системы возможны некоторые сбои.

"О сложившейся ситуации банки информировали коллекторов, их просили не пользоваться средствами до выяснения ситуации", – указала ассоциация.

Самкус указал, что само обновление системы прошло без каких-либо сбоев.

Милявичюс сказал, что пока не выяснен вопрос возврата средств на счета должников: если за перевод денег должен платить коллектор, возникает вопрос, кто "должен возместить нанесенный ущерб".

Литовская ассоциация банков на это ответила, что это не их проблема и не по их вине, поэтому о компенсациях речь не идет.

"Люди возмущены, их возмущение справедливое: я же предоставил тебе, коллектор, все данные, у тебя есть доказательства того, что на этот счет переводят ною зарплату, а ты забрал деньги", – прокомментировал ситуацию Милявичюс.

По его словам, если банки и Центр реестра считают, что сейчас коллекторы могут физически пересмотреть тысячи дел и установить суммы для свободного использования, – то это нереально.

"Сейчас нам звонят 20-30 возмущенных человек в день, боюсь, через неделю-две их будет по 200-300 в день", – прибавил Милявичюс.

Он обещал, что по мере возможности коллекторы постараются вернуть жителям деньги как можно скорее.