Долгожданный день приближается: в Вильнюсе для посещения откроется дворец Сапег

"С учетом особенностей здания, специфики его архитектуры, места, где находится здание – это очень разные объекты. Центр современного искусства - это идеальный белый куб, в котором всегда можно делать, что хочешь, начинать с чистого листа, а здесь надо искать гармонию со зданием", – сказал Куйзинас.
Руководителем дворца Сапег назначена Гинтауте Жемайтите. Она выразила надежду на то, что это новое здание обогатит культурную жизнь новыми идеями, позволит иным способом познать искусство, увидеть наследие в ином свете.
В ходе реставрации здания было решено оставить открытыми разные его архитектурные слои, напоминающие о его красочной истории.
Дворец будет открыт для посетителей с 12 апреля 2024 года.