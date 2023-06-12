Долгожданные перемены: местами в Литве пройдут дожди

В ночь на вторник южные районы Литвы накроет плотная облачность, здесь ожидается кратковременный и слабый дождь, на севере страны будет облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный около до 4-9 м/с. Температура не опустится ниже 8-13 градусов из-за облачности.
Во вторник тучи разойдутся над большей частью страны, часто будет проглядывать солнце, лишь на юге страны местами возможны кратковременные и слабые дожди. Ветер усилится до 6-11 м/с и будет дуть преимущественно с северо-востока, востока. Днем температура снова повысится до 21-26 градусов.
В среду с юго-востока начнется движение более плотной массы облаков, местами пройдут дожди, преимущественно кратковременные. Ночью северо-восточный, восточный ветер утихнет и будет достигать скорости 3-8 м/с, днем вновь усилится до 6-11 м/с. Ночью темепратура воздуха составит 9-14 градусов, а днем он прогреется до 21-26 градусов.
В четверг с юго-востока придет масса более теплого и влажного воздуха. Облачность будет переменной, местами ожидаются кратковременные дожди, днем местами грозы и молнии. Ветер переменного направления, ночью со скоростью 3-8 м/с, днем - 5-10 м/с, во время грозы ветер может усилиться. Ночью температура понизится до 11-16 градусов, днем будет достигать 24-29 градусов.
В пятницу облачно с прояснениями, местами ожидаются кратковременные летние дожди с грозами. Ветер сохранит переменное направление: ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, сильные порывы ветра возможны во время грозы.
Ночью похолодает до 12-17 градусов, днем потеплеет до 25-30 градусов, только в западных районах температура будет немного ниже - 22-24 градусов. По последним данным, на выходных также пройдут кратковременные дожди с грозами, а погода будет очень теплой.
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