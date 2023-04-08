Долгожданная весна на пороге: погода на Пасху преподнесет сюрприз

В субботу, по ее словам, ожидается небольшой дождь. "Ночью и утром прогнозируют туман. Температура составит 3–8 градусов тепла, днем будет 10–15 градусов выше нуля", – рассказала Далинкявичюте.

В воскресенье ночью местами пройдет дождь.

"Утром будет 2–7, днем – 10–15 градусов тепла. Только у моря будет немного прохладнее 8-10 градусов", – заметила синоптик.

В понедельник ситуация не изменится.

"Ночью местами, днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью будет 1–6, днем 9–14 градусов тепла", – рассказала Delfi Далинкявичюте.