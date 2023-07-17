Долгосрочный прогноз погоды: каким будет конец июля и прогноз до конца лета?

- Середина лета. Июль обычно является самым дождливым месяцем в году в Восточной Европе (за исключением прибрежных районов). Однако до сих пор преобладающие эпизодические и локальные дожди незначительно повлияли на засуху в Литве. Особенно сухо в хвойных и некоторых смешанных лесах. У наших северных соседей (Латвия и Эстония) площадь хвойных лесов намного больше, из-за чего выше риск возникновения лесных пожаров. Несмотря на обнадеживающие прогнозы, в начале недели во всем Балтийском регионе сохранится высокий риск возникновения пожаров, причем самый высокий риск будет в Латвии и на юго-востоке Эстонии.
В европейском масштабе (не считая Средиземноморья) самая сильная засуха зафиксирована в южной части Германии и западной части Чехии - дождей было мало, а в последние дни стояла жара (+30 - +35 °С), что значительно ускоряет развитие засухи. В течение следующей недели эти засушливые условия сохранятся в вышеуказанных регионах, но распространятся на север Франции и северную часть Балканского полуострова.
По сравнению с концом июня скорость воздушных течений над Европой возросла, а атмосферная циркуляция стала более интенсивной, но преобладающее западно-восточное течение все еще остается фрагментарным. Несмотря на такие неблагоприятные условия для движения морских воздушных масс на восток, глубокие (для этого времени года) циклоны с Атлантики идут через Британские острова в северную Скандинавию. Таким образом, основные области сильных осадков и более сильных ветров будут вытянуты вдоль их траекторий. Такие глубокие, малоподвижные циклоны обычно приносят не только сильные ветры, но действуют как своеобразный насос воздушных масс, быстро перемещая воздушные массы из одного района в другой.
Таким образом, тот самый теплый воздух с большим количеством водяного пара, который был в конце минувшей неделе над Юго-Западной Европой, в воскресенье оказался в районе Балтийского моря. Так как эта воздушная масса тропического происхождения связана с уже упомянутым циклоном, она не будет долго находиться в одном районе: в первой половине понедельника этот циклон уже будет находиться над южной частью Баренцева моря, а холодный атмосферный фронт будет оттеснять воздушные массы тропического происхождения дальше на восток и уступать место полярным воздушным массам. Наибольшее повышение температуры воздуха в воскресенье произошло в южной и юго-западной частях Литвы (до +26 - +31 °C), а наименьшее - в северо-западной. С понедельника ожидается прохладная погода, сильный ветер западного и юго-западного направления, облачность усилится, почти каждый день прогнозируются кратковременные дожди. Такой ожидаемый погодный режим снизит риск лесных пожаров в Литве, по крайней мере, на короткое время.
Самая низкая температура воздуха днем, самый сильный ветер с порывами (до 13-17 м/с ) и, конечно же, самое большое волнение прогнозируются на вторник-среду следующей недели в регионе морского побережья. В других местах ветер будет меняться в течение суток: слабее ночью и сильнее днем, особенно при прохождении конвективных облачных скоплений. Поскольку снова будут преобладать локальные дожди, трудно предсказать регион наибольшего количества осадков на следующей неделе, но, скорее всего, это будут западная и юго-западная части Литвы. Ночи снова станут прохладными - +8-+13°С, на побережье и в отдельных районах +13-+17°С. Днем также будет не жарко - +18-+23°С, на берегу +15-+20°С. На следующую неделю (с 24 июля) серьезных изменений погоды не ожидается – в восточной части Балтийского региона будут преобладать прохладные морские полярные воздушные массы с кратковременными дождями.
Наоборот, в Средиземноморском регионе прогнозируется типичная для этого сезона года погода – сухая, солнечная и жаркая (от +34 до +42 °С). И это будет относиться ко всему региону от юга Португалии на западе до Кипра на востоке. Более высокая вероятность осадков прогнозируется в Болгарии, северных районах Португалии, Испании и Италии, Хорватии. Согласно долгосрочному прогнозу погоды, первая половина августа в Литве будет как минимум на один градус теплее, чем вторая половина июля, однако количество осадков прогнозируется в пределах нормы.