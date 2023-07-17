Долгосрочный прогноз погоды: каким будет конец июля и прогноз до конца лета?

По сравнению с концом июня скорость воздушных течений над Европой возросла, а атмосферная циркуляция стала более интенсивной, но преобладающее западно-восточное течение все еще остается фрагментарным. Несмотря на такие неблагоприятные условия для движения морских воздушных масс на восток, глубокие (для этого времени года) циклоны с Атлантики идут через Британские острова в северную Скандинавию. Таким образом, основные области сильных осадков и более сильных ветров будут вытянуты вдоль их траекторий. Такие глубокие, малоподвижные циклоны обычно приносят не только сильные ветры, но действуют как своеобразный насос воздушных масс, быстро перемещая воздушные массы из одного района в другой.

Таким образом, тот самый теплый воздух с большим количеством водяного пара, который был в конце минувшей неделе над Юго-Западной Европой, в воскресенье оказался в районе Балтийского моря. Так как эта воздушная масса тропического происхождения связана с уже упомянутым циклоном, она не будет долго находиться в одном районе: в первой половине понедельника этот циклон уже будет находиться над южной частью Баренцева моря, а холодный атмосферный фронт будет оттеснять воздушные массы тропического происхождения дальше на восток и уступать место полярным воздушным массам. Наибольшее повышение температуры воздуха в воскресенье произошло в южной и юго-западной частях Литвы (до +26 - +31 °C), а наименьшее - в северо-западной. С понедельника ожидается прохладная погода, сильный ветер западного и юго-западного направления, облачность усилится, почти каждый день прогнозируются кратковременные дожди. Такой ожидаемый погодный режим снизит риск лесных пожаров в Литве, по крайней мере, на короткое время.