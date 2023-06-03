Долгосрочный прогноз на июнь: этот месяц принесет приятные перемены

"Дождь, который шел в пятницу ночью, немного смягчил положение, но не намочил всю почву. В некоторых районах ситуация очень печальная, леса сухие, поэтому велика опасность пожаров", – писал климатолог.
Синоптики уже сообщали, что в выходные погода будет неприятной.
"В выходные снова похолодает, увеличится вероятность заморозков. В субботу днем будет + 12 – +17°C, а в воскресенье ночью + 2 – +7°C. На поверхности почвы снова ожидаются заморозки (в основном на юге и на востоке страны). Днем будет + 15 – +20°C.
В понедельник будет теплее, прогнозируют осадки. Вероятность заморозков будет небольшой, воздух прогреется до +17 – +22°C. Особых осадков на следующей неделе также не ожидается", – писал Станкунавичюс.
"Данные долгосрочных прогнозов показывают, что первая декада месяца в Литве будет прохладнее нормы, вторая – близка норме, а последняя – теплее. Долгосрочные прогнозы осадков не всегда бывают точными, как и прогнозы температуры, но прогнозируют, что осадков в июне будет меньше обычного. Надеемся, этот прогноз осадков не сбудется", – заметил климатолог.
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