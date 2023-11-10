Долгосрочный прогноз: экстремальная погода дошла до Литвы, грядут перемены

Еще на прошлой неделе в Литве стояла нехарактерная для ноября золотая осень. Но сейчас вид за окном полностью соответствует поздней осени.

"Сильные бури, которые наблюдались в Западной Европе, не прошли бесследно и у нас. (...) они проявились сильными ливнями в одной части страны", – рассказал климатолог.

"Местами дождь шел почти без остановки, только менял степень интенсивности, на протяжении 1,5 суток, 8 ноября в Западной Литве гремел гром.

На западе и на северо-западе Литвы меньше чем за два дня выпало от половины до месячной нормы осадков, вышли из берегов реки в Западной Литве. Больше всего ущерба понесли Кретинга и ее окрестности", – писал Станкунавичюс.

"В субботу в Литве в некоторых районах еще ожидаются осадки, в основном в центральных и западных районах, а в воскресенье придет южный циклон. Будут идти дожди на востоке и в центральной части Литвы, станет прохладнее", – сказал Станкунавичюс.