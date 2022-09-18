Одной из украинок, которые сейчас живут в Висагинасе, является Александра Руденко, репетитор и учитель математики из Харькова. Перед тем, как покинуть родной дом с двумя дочерями, она для себя решила, что нужно ехать в один из русскоязычных городов стран Балтии, поскольку так легче коммуницировать с местными жителями, отсутствует языковой барьер. Между Нарвой, Даугавпилсом и Висагинасом ей был ближе литовский город, хотя раньше она ничего о нем не слышала. Александра объясняет свой выбор так: с Нарвой слишком близко Россия, а если ставить на чашу весов Латвию и Литву, то, конечно, Литва, поскольку к нашей стране у нее особая любовь.

В разговоре с Delfi Александра Руденко рассказала о долгом пути из Харькова в Висагинас, о первых впечатлениях от города, о том, как война меняет людей и многом другом. Сейчас она преподает математику для местных учеников и делиться с нами своими наблюдениями - чем отличаются литовские школьники от украинских, - а также пытается найти ответ на вопрос, почему в Литве в целом выпускники школ экзамен по математике сдают плохо, а Висагинас в этом плане отличается в лучшую сторону.

— Как и при каких обстоятельствах вы попали в Висагинас?

— Это длинная история. Я из Харькова. Харьков - город, который до сих пор находится под бомбежками, и поначалу было очень страшно. Через 9 дней, когда у нас уже не было освещения, отопления, и мои дети спали на полу в коридоре, мы с мужем решили, что пора выдвигаться куда-то. Но я очень не хотела уезжать из Украины, и украинцы с большой неохотой покидают свою землю, свои города, свои села. И я одна из них.

Мы поехали сначала в центральную Украину. Там мы пробыли дней 5, я немного выдохнула, мы немного успокоились. Затем я принимаю решение ехать дальше по той простой причине, что интернет в Украине неустойчивый, самолеты (военные. - Delfi) летают, взрывы продолжаются, хотя и меньше. В общем в Украине нет безопасных мест. И здесь возникает вопрос - принять решение, куда ехать, - это очень непростая математическая задача. Дело в том, что я математик и психолог. Как психолог я работаю со взрослыми, это коучинг. И, естественно, навыками самокоучинга владею. Поэтому, когда ты немного успокаиваешься, ты начинаешь думать, принимать решения и выбирать. В общем говоря, пишешь план.

У меня ученики по всему миру и, в том числе, в Литве. В Литве я была и раньше, и это для меня любовь отдельная. У народа Литвы чувство собственного достоинства на уровне и этому можно позавидовать по-хорошему. Поэтому я позвонила своим ученикам, знакомым, друзьям и приняла решение ехать в какую-то из стран Балтии с городами, где есть русскоязычное население. Я бы тоже с большим удовольствием не говорила на русском, но, к сожалению, другими языками я в совершенстве не владею, за исключением украинского.

Поэтому мне предложили следующие варианты - Нарва в Эстонии, Даугавпилс в Латвии и Висагинас в Литве. Название Висагинас для меня было новым, я вообще понятия не имела, что существует такой город где-то на краю Литвы. Ну и рассуждала следующим образом - не Нарва, потому что там слишком близко Россия, не Даугавпилс, потому что это Латвия, а если выбирать между Латвией и Литвой, то Литва, это моя любовь. Я добиралась до Висагинаса 5 суток с двумя дочками. Кроватей за эти дни мы не видели. Это были электрички, это очень тяжело и сложно, но, когда ты знаешь, куда едешь, ты доберешься. Так мы и попали в Висагинас.

— Как вас встретил Висагинас, о котором вы до этого ничего не слышали, и какие были ваши первые впечатления?

— Меня Висагинас встретил еще до того, как я сюда приехала. Потому что еще в дороге я нашла в фэйсбуке группы помощи украинцам, в частности, в Висагинасе. Я списалась с кураторами группы, и они все 5 суток нас вели, ждали, подсказывали, помогали и так далее. Сейчас я, кстати, с ними прекрасно общаюсь, это мои друзья. Поэтому Висагинас меня встретил еще до того, как я приехала. А здесь я уже писала план следующий: как быть полезной Литве и Висагинасу, что я в том состоянии, в котором находилась на тот момент, могу сделать для людей, которые живут здесь.

— Перед вами мы общались с еще одной героиней, эвакуировавшейся из Украины в Висагинас. Она сказала очень интересную вещь, что Висагинас - город контрастов. Здесь, идя по улице, из случайных разговоров прохожих можно понять, что кто-то поддерживает Россию, а кто-то Украину. Сталкивались ли вы с таким явлением? И если да, то как обычно реагируете?

— Меня литовцы предупреждали, что если бы ДНР был бы в Литве, то он был бы здесь. Но для меня это вопрос открытого сердца и с чем идешь ты. Когда я приехала вечером 14 марта в Висагинас, а 15 марта я пошла в самоуправление и определила детей в литовскую школу, вообще-то мне этих вопросов больше никто не задает. Обе мои дочки учатся в литовской школе на литовском языке. И, бог меня бережет, я таких разговоров не слышу. Но я точно знаю, что я к ним готова. Я точно знаю, что скажу людям, которые думают, что что-то может быть иначе. И отвечу я им так, как ответила моя дочка, которой 10 лет. В школе один из ее одноклассников подошел и сказал, что Путин - молодец, а Россия правильно делает. Моя младшая внимательно все это послушала и ответила так: «Когда в твой дом прилетит бомба, я с тобой об этом поговорю». Все. Я считаю, что лучше не скажешь.

— Насколько детям легко дался переезд и насколько удалось адаптироваться к местной системе образования?

— Мои дети, как и большинство украинских детей, привыкли учиться, и учиться много. Поскольку я преподаватель, я в этой сфере работаю и понимаю, о чем говорю. Украинцы очень много учатся. Обычно это школа плюс репетиторские занятия, языки, математика, в огромном количестве интеллектуальная нагрузка. Если в Литве обычно дополнительно идет эстетический цикл или спорт, то в Украине - интеллектуальная нагрузка. У моих детей все точно так же. Когда они приехали в Литву, то первым делом сказали: «Мама, тут все так спокойно и расслаблено, никто никуда не торопится, нам тут хорошо» (смеется. - Delfi). Они достаточно быстро адаптировались к тому, что есть. Надо отдать должное школе: Verdenēs - это удивительная гимназия. Ну и также должное всем учителям и всему педагогическому составу, нас очень поддержали, нам помогли и продолжают поддерживать детей дальше, потому что литовского в полном объеме они не знают. Тем не менее, им идут навстречу, разрешают пользоваться переводчиками, дали дополнительные часы литовского. И мои дети потихоньку привыкают к тому, что есть. Бывали забавные случаи, когда дети на литовском пытались моих подцепить или обсуждали их за спиной. А мои девчонки поворачиваются и говорят: «Вы можете меня обсуждать сколько угодно, но я понимаю, что вы говорите» (смеется. - Delfi). После чего ребята сказали: «Да, твой литовский все лучше».

— Вы занимаетесь преподаванием и репетиторством. Насколько с переездом поменялась специфика вашей деятельности?

— Дело в том, что мы находимся в совершенно уникальном классном месте Spiečius (пространство для совместной работы. - Delfi). Это помощь предпринимателям и бизнесу, и я очень рада, что обратилась именно сюда. В Украине у меня свой репетиторский бизнес, в котором задействованы 10 преподавателей. Мы преподавали математику в формате онлайн, поэтому среди учеников у нас были не только украинские дети. Когда я приехала сюда, то планировала поддерживать свой бизнес, и не собиралась особенно внедряться в литовское предпринимательство. Но когда я увидела, какие здесь есть возможность, я обратилась в Spiečius. Здесь мне помогли оформить предпринимательскую деятельность, и я поняла, что и здесь могу расти как предприниматель. На данный момент у меня такие задачи - структурировать украинский бизнес, оставить возможность моим преподавателям зарабатывать, потому что, к сожалению, школы разбомблены и не все учебные заведения просто физически сохранились. Поэтому работа в онлайне это одна из возможностей и ее нельзя оставлять. Но в Литве у меня появляются новые возможности и на данном этапе я работаю преподавателем в школе в Висагинасе. Плюс у меня есть заявки на репетиторство со следующего года уже и от местных жителей. Я учу детей математике, они меня учат литовскому - у нас очень хороший обмен.

— Кстати, это очень интересно. Вы говорили, что записали детей в литовскую школу, а преподавателем вы работаете в литовской или русской школе

— В литовской. Но, там, где я работаю, это лучший в Литве Центр профессионального обучения. И здесь мне снова повезло. У них есть и русские, и литовские группы. Понятно, что мне дают работать в русскоязычных группах, но тем не менее, учебники у меня литовские. Google-переводчик никто не отменял и понемногу литовские слова я учу и что-то могу говорить. Поэтому дальше будем работать. Я очень хочу быть полезной Литве. Я очень хочу делать разумное, доброе, вечное. Тем более, что в Литве для меня ниша есть. Я знаю, что из литовских школьников всего 67% сдали математику, а 33% - нет, так что мне есть чем заняться (смеется. - Delfi).

— При этом в Висагинасе одни из самых лучших результатов по стране. Вы, работая здесь, чем это объясняете?

— Когда я куда-то попадаю, то сразу пытаюсь разобраться с географией и историей этого места. Насколько я поняла, Висагинас - уникальное место, это город инженеров. И я так понимаю, что те поколения инженеров, которые вырастили своих детей и внуков, имеют ценность математического образования как такового. То есть, для людей важно, чтобы дети знали математику, и те учителя, которые здесь преподают, это очень крутые специалисты. Это такая классическая школа преподавания математики, порой они бывают жесткими. Поэтому я думаю, что со своей математикой и психологией смогу привнести что-то свое новое и полезное.

— Вы ранее рассказали о впечатлениях своих детей от их местных сверстников. А ваши впечатления каковы? Чем отличаются ученики в Украине и ученики в Литве?

— Дело в том, что в школе, где я работаю, в конце учебного года мне дали работать с украинцами. Было большое количество ребят, их выделили в отдельную группу. В литовских и русскоязычных группах я была на заменах. Разница очень большая. Литовцы, действительно, более расслаблены. Они очень часто говорят «я не понимаю» и этим защищаются. Когда начинаешь уточнять, что именно ты не понимаешь, они отвечают: «Я просто не понимаю». У украинцев такой штуки нет, они так не защищаются. Но, тем не менее, с этим можно работать. С точки зрения психологии здесь один аспект, с точки зрения методики - другие аспекты. Мне нравятся ваши литовские учебники по математике. Они достаточно структурированные и последовательные. Там все легко понять и разобраться. Поэтому, когда литовцы говорят «я не понимаю», мне так странно (смеется. - Delfi).

— Мечтаете вернуться домой?

— Конечно. Я даже более скажу, я там была и только 3 дня назад вернулась. Я пробыла там месяц и это очень тяжело. Я была в Харькове, была под обстрелами. Я вам скажу, что после войны никто нормальным не будет - ни те ребята, которые на фронте, ни те, кто в тылу, ни те люди, которые касаются этой войны. Литва тоже не будет такой, как она была раньше. Меняется весь мир. Война меняет всех. К сожалению, не всегда в лучшую сторону. Скажем прямо - всегда не в лучшую сторону. То, что происходит в Харькове, это боль, страх, ужас, безумное напряжение. Поэтому, когда я приехала туда, к концу первой недели я стала делать, как литовские дети: «Учитель, учитель, можно домой?». Это про то, что здесь я чувствую себя спокойно, в безопасности и как дома. К сожалению, сейчас в Украине это невозможно. И если можно туда с детьми не возвращаться… Рано, еще рано. Я вернусь туда, но я должна за это время сохранить свое здоровье, поднять своих детей, я должна быть полезной там, где я есть. Если я могу менять мир здесь, я буду это делать. И это для моей страны очень здорово. Моя страна нуждается в сильных и здоровых людях, и мы вернемся. Мы вернемся туда все. Потому что для украинца его земля - самая большая ценность, которая только может быть.

— Спасибо вам большое. Желаю скорейшего возвращения в мирную и свободную Украину!

— Спасибо!