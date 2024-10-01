Доходы жителей росли, но представителей среднего класса стало меньше: есть одна важная причина

Представитель среднего класса, заметила экономист, - это человек, который не думает о том, как заплатить за еду, коммунальные услуги, может обратиться к платным врачам, путешествовать, развлекаться, он позаботился о своей старости, у него есть сбережения.

Эта часть общества, по словам Цвиликене, мигрирует в сторону ниже среднего класса, число таких людей увеличилось на 3% и составляет 34%.

„51% жителей указал, что относит себя к среднему классу. Это много – больше, чем в Латвии и Эстонии, но в 2019 году таких людей было 58%. Число таких людей сокращается“, – сказала специалист.

По словам представителя Swedbank Юрате Цвиликене, несмотря на то, что число людей, которые относят себя к среднему классу, сократилось на 3%, к этому классу себя относит половина жителей страны.

Исследование показывает, что люди все больше довольны получаемыми доходами. Полностью ими довольны 8%, участников опроса, а совершенно не довольны 12% жителей страны.

По данным результатов опроса, бедными или нуждающимися себя считают 8% жителей – на 2% больше, чем год назад.

„Когда мы спрашиваем у людей, каковы критерии среднего класса, выделяется момент владения недвижимостью, неважно, приобретенной в ипотеку или полученной в наследство. Любовь жителей Литвы к недвижимости не увядает. Важна и возможность позволить себя поехать в отпуск за границу хотя бы на 7 дней в году. Третий момент - подушка безопасности, финансовый резерв“, – сказала Цвиликене.

„53% жителей сказали, что им полностью хватает денег на важнейшие потребности. Еще 24% могут купить дорогие вещи и не экономить для этого. 21% респондентов отметил, что денег им хватает только на самые существенные потребности, а таких, кому часто не хватает денег даже на еду - 2%“, – сказала Цвиликене.

Правда, чтобы жить достойно, жители хотели бы зарабатывать хотя бы на 53% больше. Год назад этот показатель составлял 55%, а в 2019 г. – 72%.