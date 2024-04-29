Доходы жителей Вильнюса росли быстрее, чем у жителей других столиц Балтии, а расходы первой необходимости – самые небольшие

"Доходы росли у жителей всех трех столиц, но в у вильнюсцев они были самыми большими. Сейчас на семью из 4 человек в Вильнюсе приходится доход в среднем 3126 евро. В Таллине - 3576 евро, а в Риге – 2655 евро в месяц", – сказала представитель Swedbank Юстина Багданавичюте.
В Вильнюсе за последние два года доходы семьи из 4 человек увеличились на 42%, в Риге - на 29%, а в Таллине – на 24%.
Багданавичюте заметила, что в Вильнюсе рост доходов обусловлен не только ростом зарплат, но и повышением "детских" денег - с 70 до 96,25 евро на ребенка.
Исследование Swedbank показало, что в Вильнюсе у жителей самые небольшие расходы на жилье, еду и транспорт (817 евро, или 26%). В Эстонии это 997 евро, или 28%, в Латвии – 988 евро, или 37%.
"Во всех трех странах больше всего расходов уходит на еду. В Вильнюсе - это 544 евро, или на 23% больше, чем в 2021 году. В Риге расходы на еду увеличились на 32%, до 640 евро, в Таллине – на 37% до 737 евро", – сказала Багданавичюте.
Жители всех трех стран Балтии больше платили за коммунальные услуги. Самые большие налоги в этой сфере платили рижане - 288 евро (на 60% больше). В Таллине эти расходы составили 260 евро (на 50% больше, чем в 2021 г.), в Вильнюсе они выросли на 68% – до 209 евро в месяц.
Только расходы на транспорт в Вильнюсе больше. Если бы все члены семьи ездили на общественном транспорте, то это им стоило бы 64 евро, в Риге – 60 евро, а в Таллине общественный транспорт бесплатный.
По подсчетам, после оплаты всех необходимых расходов, у жителей Вильнюса остается 74% доходов (три года назад 71%). В Таллине у жителей семьи остается 72% доходов, а в Риге - 63%.
По словам представителя Swedbank, такие выводы сделаны, исходя из установки, что речь идет о семье из 4 человек с двумя детьми школьниками, которая живет в собственной квартире площадью 70 кв. м и пользуется общественным транспортом.