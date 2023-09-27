Доходы жителей Литвы растут быстрее, чем в других странах Европы, причин для снижения цен нет

По словам экономиста Марюса Дубниковаса, в некотором смысле укрепление доллара - хорошее дело.

"Все товары, которые мы экспортируем, стоят дешевле, вывезти их за границу стоит дешевле, это значит, что наша конкуренция улучшается", – сказал он.

Что касается политики ЕЦБ и повышения процентной ставки, то, кажется, именно это могло привести к тому, что промышленность в Европе стала тормозить. Однако, по словам экономиста, повышение процентной ставки в Европе не было такой жесткой, как в США.

"В США процентную ставку подняли до 5,5%, в Европе она меньше. Тут, можно сказать, процентная ставка вызывает проблемы, но они не такие серьезные, как в Америке. Мы можем говорить о том, что, во-первых, Литва и Европа живут немного лучше", – сказал он.

Однако вопросы возникают у всех. Промышленники говорят, что ЕЦБ надо бы передохнуть и начать снижать процентную ставку, но еще говорят, что ситуация неоднозначная.

По словам Дубниковаса, что касается процентной ставки, то надо учесть два момента.