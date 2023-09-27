Доходы жителей Литвы растут быстрее, чем в других странах Европы, причин для снижения цен нет

По словам экономиста Марюса Дубниковаса, в некотором смысле укрепление доллара - хорошее дело.
"Все товары, которые мы экспортируем, стоят дешевле, вывезти их за границу стоит дешевле, это значит, что наша конкуренция улучшается", – сказал он.
Что касается политики ЕЦБ и повышения процентной ставки, то, кажется, именно это могло привести к тому, что промышленность в Европе стала тормозить. Однако, по словам экономиста, повышение процентной ставки в Европе не было такой жесткой, как в США.
"В США процентную ставку подняли до 5,5%, в Европе она меньше. Тут, можно сказать, процентная ставка вызывает проблемы, но они не такие серьезные, как в Америке. Мы можем говорить о том, что, во-первых, Литва и Европа живут немного лучше", – сказал он.
Однако вопросы возникают у всех. Промышленники говорят, что ЕЦБ надо бы передохнуть и начать снижать процентную ставку, но еще говорят, что ситуация неоднозначная.
По словам Дубниковаса, что касается процентной ставки, то надо учесть два момента.
"Одни их платят, другие получают, те, кто получает – наверное, довольны в отличие от тех, что платят. Я бы сказал, что мы забываем, что деньги стоят и в Литве, и в Европе, те, у кого есть вклады, должны получать проценты. Те, кто берет в долг – должны платить. Мы просто вернулись к нормальным размерам. Это не какие-то экстраординарные размеры", – сказал он.
Сейчас в Европе видно снижение индекса цен на промышленную продукцию в Германии. За год, в августе, он был самым высоким с начала подсчета этого индекса – выше 12,5%. По словам экономиста, индекс промышленных производителей очень важен, по нему видно, что наступает период пессимизма.
"Хорошая новость, что индексы – год-два бывают пессимистическими, а потом улучшаются. На сегодняшний день мы можем говорить о том, что уже 1-1,5 года мы живем в условиях пессимизма, этот период должен завершиться", – сказал экономист.
"Будем ждать, когда это изменится", – сказал он.
Нередко говорят о том, что те же промышленники могли бы завести мотор экономики, например, снижая цены и заставляя потребителей покупать, но, по словам экономиста, цены снижаться не будут потому, что не снижаются доходы людей.
"В этом вся суть. Доходы все время растут, цены растут, у нас будет хорошее время. Вероятно, что в Литве доходы растут быстрее, чем в других странах Евросоюза, и эти доходы позволят купить больше товаров, которые мы хотим купить. В любом случае, просто надо следить и стараться, чтобы наши доходы росли, чтобы их было больше", – заметил Дубниковас.
По его словам, сейчас в Литве больше всего проблем в сфере мебельной промышленности.
"Не надо забывать, что самая большая часть нашей промышленности - это мебельщики, связанные со Скандинавией. В Скандинавии сейчас наблюдается кризис в сфере недвижимости, цены на недвижимость там снизились на 15-17%, в некоторых случаях еще больше, и мебельщики столкнулись с большими проблемами", – сказал экономист.
По его словам, естественно, что если никто не покупает жилье, то никто не покупает и мебель.
"Литовцы сами никогда не будут покупать столько, сколько покупают иностранцы, поэтому пока не восстановится спрос за границей, у нас не будет оживления.
По словам экономиста, сейчас на плаву сектор ИТ, услуг.
"После оживления мебельной промышленности, я думаю, через несколько лет, у нас снова будет экономический рост, который превысит средний по ЕС", – сказал он.