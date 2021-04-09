Об этом сообщили в передаче "Добрый вечер, Литва" на LNK.

"Выяснилось, что пьяный водитель - сын бывшего депутата парламента и заместителя председателя Литовской социал-демократической партии труда Кястутиса Даукшиса Миндаугас, – сообщили в передаче. – Вместе с Миндаугасом Даукшисом в машине находилась специалист по связям с общественностью Довиле Ибянскайте".

Автомобиль врезался в ехавший в том же направлении велосипед на ул. Антакальнё, в 30 м от перекрестка с ул. М.-К.Огинскё. Тело и велосипед оказались на перекрестке, а Hyundai остановился в 100 м за перекрестком. Водитель (1985 г.р.) сказал, что сначала подумал, что у него лопнуло колесо, но потом увидел, что со стороны пассажира разбито стекло. Он остановился и побежал к месту происшествия.

К сожалению, приехавшие на место происшествия врачи уже ничем не могли помочь пострадавшей.