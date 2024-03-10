Дочь режиссера Туминаса рассказала, где пройдет прощание с Маэстро

"Мы с мамой хотим поблагодарить за ваши соболезнования. Мой папа Римас Туминас скончался в Италии. В небольшом городке Галлиполи.
Он ушел, в очередной раз сажая "вишневый сад".
"…надо умереть не умирая..." - говорил он, и ему это удалось.
Все, кто с ним работал, жил, дружил, находил в нем учителя, отца. Рядом с ним в человеке раскрывалось все самыми красивыми красками.
Он горел сильным пламенем, рядом с ним нам было так хорошо и тепло. Мы все сделали так, как он велел. Гроб из простых досок, тело завернуто в белый саван. "Белый саван" - было еще одной его великой идеей.
Он в течение года тщательно готовился, возил с собой книгу. Я так и не решилась сказать ему напрямую, что эксперты отклонили его идею. Мы планировали начать репетиции в апреле в нашей усадьбе. Сейчас хотим сообщить, что вернемся с прахом в Литву и последнее прощание планируется провести 20 марта в Государственном Вильнюсском малом театре.
…здесь не будет смерти…" – писала дочь покойного.
Delfi напоминает, что Римас Туминас ушел из жизни 6 марта, ему было 72 года.
Два года назад он лечился в Израиле. Тогда режиссер в театре Gesher помог завершить работу над спектаклем молодому режиссеру. Он также по два раза в день репетировал спектакль по "Анне Карениной" Льва Толстого.
Delfi напоминает, что известный режиссер родился в деревне Палеткояй (Кельмесский район). Его детство прошло в небольших городках.
В 1974 г. он окончил режиссуру в Литовской государственной консерватории, а в 1978 г. – режиссуру в Государственном институте театрального искусства имени А.В.Луначарского (ГИТИС) в Москве.
В 1979–2010 гг. преподавал в Литовской государственной консерватории.
Работал в Литовском национальном драматическом театре, в Вильнюсском малом театре, занимал должность художественного руководителя Московского театра имени Евгения Вахтангова (Россия), преподавал режиссуру.
Он известен как режиссер многочисленных спектаклей – всего он поставил больше 50 спектаклей. Его работы показывают в разных спектаклях всего мира.