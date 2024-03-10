Дочь режиссера Туминаса рассказала, где пройдет прощание с Маэстро

"Мы с мамой хотим поблагодарить за ваши соболезнования. Мой папа Римас Туминас скончался в Италии. В небольшом городке Галлиполи.

Он ушел, в очередной раз сажая "вишневый сад".

"…надо умереть не умирая..." - говорил он, и ему это удалось.

Все, кто с ним работал, жил, дружил, находил в нем учителя, отца. Рядом с ним в человеке раскрывалось все самыми красивыми красками.

Он горел сильным пламенем, рядом с ним нам было так хорошо и тепло. Мы все сделали так, как он велел. Гроб из простых досок, тело завернуто в белый саван. "Белый саван" - было еще одной его великой идеей.