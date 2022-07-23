"В том самом полку "Азов", который российская пропаганда называет нацистским и обвиняет в притеснении и чуть ли не истреблении русских, каждый десятый боец был русским", рассказывает в интервью Delfi Яромир Букреев. Сам он пошел воевать за Украину еще в 2014 году, и второй раз вернулся на фронт уже в 2022-м из Бельгии, где его застала весть о вторжении России в Украину.

Delfi: Мариуполь, Буча, Ирпень, Винница, - можно продолжать этот список. Мы здесь в Литве читаем эти новости про войну, хватаемся за голову, мы не можем представить, как это. А вы - как человек с российским паспортом - как вы реагируете, читая фронтовые сводки?

Яромир Букреев: Я уже давно забыл даже, что у меня есть этот паспорт, он где-то лежит, у меня сейчас европейские документы. Тем не менее, мне приходится помнить всегда о том, что я все-таки выходец из той самой страны, которая принесла столько зла, столько бед не только Украине. Она ещё и угрожает всему миру.

Как я смотрю на все это?

Я не смог на это смотреть со стороны, я принимал участие и в первой войне, когда Россия забрала Крым и напала на Донбасс.

Когда началась вторая война, 24 февраля, я был в Бельгии, тут же собрал вещи, нашел своих, и мы уехали в Украину. То есть я был непосредственным участником всех этих событий.

- У вас есть хороший ответ на мем российской пропаганды – а где вы были все восемь лет, причем как гражданин Российской Федерации.

Когда вы принимали решение поехать на фронт воевать за Украину ещё тогда в 2014 году, были ли какие-то раздумья, может быть, были какие-то сомнения, может быть, вы взвешивали аргументы «за» и «против», и что в итоге стало главным побуждающим мотивом поехать воевать?

- Я думал над этим сразу после того, как провели так называемый референдум в Крыму. Я тогда в силу своих возможностей боролся с пропагандой, собирал людей, рассказывал им, что происходит. У меня дома всегда собирались люди, мы смотрели украинское телевидение - не российское, потому что российское телевидение, и это уже тогда было совершенно очевидно, это сплошная ложь. И ничего, кроме лжи.

Еще в 2013 году мы думали о том, как уехать из России, потому что было уже тогда для меня очевидно, что происходит и к чему это всё ведёт, - вся эта политика Путина и то, что он стал бессменным. Уже на тот момент было понятно, что он будет до конца.

Мы понимали прекрасно, что это может привести к самым-самым печальным последствиям, потому власть в такой огромной стране захватила просто банда преступников.

Ну согласитесь со мной, это просто преступники, живущие по своим уголовным криминальным законам. Просто масштабы не те, что у Малышевской или Тамбовской преступной группировки. Это уже масштабы огромной страны.

Было понятно, что ничего хорошего в этой стране больше не будет, и мы тогда приняли решение, что уедем. Это было еще в 2013 году, до всех этих событий.

И тут случился Майдан, мы тогда все смотрели в прямом эфире. Среди всех моих знакомых, во всем моем окружении все люди смотрели также на эти все события и ждали.

Мы ждали победы украинцев в этой борьбе. И ждали, что и у нас наступит тот час, когда эта власть сменится, когда их просто вышвырнут со всех их постов.

Но, к сожалению, произошло то, что произошло. Как это произошло, мы сейчас уже все это прекрасно понимаем.

Пропаганда, а это в первую очередь телевидение, это каждые полчаса повторяющиеся по федеральным каналам истории про распятых мальчиков, это бабушки, якобы избитые и вышвырнутые из автобуса за то, что они говорят на русском языке, ну и всё такое…

Плюс ещё Крым. Почему-то так понравилось то, что забрали Крым. Ну а дальше - уже пошло-поехало.

Я сначала уехал Грузию на некоторое время, потому что меня предупреждали, что могут быть очень большие неприятности.

Какое-то время меня спасала моя, скажем так, известность в определенных кругах в России. В то время же не каждого можно было вот так сразу взять, насыпать ему патронов или наркотиков каких-нибудь и отправить за решётку, чтобы он там подумал…

У меня было несколько эпизодов, когда мне, правда, не наркотики подбрасывали и не патроны, но я получал сутки. Например, за то, что я когда-то не пропустил пешехода на пешеходном переходе и не оплатил за это штраф, якобы это было полгода назад.

- История длинная, и полностью ее нет возможности сейчас рассказать, поэтому резюмируем. Был ряд факторов, в их числе аннексия Крыма, потом военные действия на Донбассе, сбитый малазийский Боинг, то есть такая вопиющая несправедливость. Во-вторых, вас начали преследовать. Вот это всё и побудило к решению уехать, потому что в России видимо посадят?

- Потом ещё 2 декабря к моему сыну пришли всемером, с понятыми, и насыпали прямо при маленьких детях патронов, которые тут же сами и нашли. 35 патронов и выстрел из гранатомета. И все – сказали «поехали». Сын никогда не имел отношения ни к каким патронам, он далек от этого всего был. Но сделали так, что его судили.

За то, что он такой замечательный человек с примерными характеристиками с работы, ему дали по договоренности возможность продолжать жить со своей семьей. А договоренность была такая: если он возьмет на себя вину за эти патроны, признает, что это его.

В противном случае он бы исчез в тюрьме или в колонии в Кабарде. Там есть колония, из которой выхода нет. Людей туда привозят, и их там теряют. Они могут всплыть где-нибудь в качестве трупа, трупа террориста. Вот так они обычно делали.

Ну и сын взял все на себя.

После этого я уже принял решение окончательно – уехать. Не просто уехать. Я уже тогда понимал, что ничего с ними сделать невозможно, что их можно только уничтожать физически, больше ничего другого сделать нельзя.

Уехав, я просто своим примером хотел подать пример людям, что вот ну у нас есть всё-таки возможность, мы можем сражаться против них, мы будем сражаться, и мы их победим. И вот таким образом я оказался в Украине. Меня собственно ждали в добровольческом батальоне «Айдар». Я не попал в «Айдар», я очень уважаю и люблю этих людей, но попал я в батальон «Азов».

Почему в «Азов» - это отдельная история, она очень длинная, поэтому, наверное, в рамки передачи она не поместится, но я оказался именно в «Азове», меня взяли в пресс службу.

- Вы сказали, что решили своим примером, в том числе, показать пример другим людям из России. Мы знаем, что тогда, именно в тот момент, из России ехали люди добровольцами, но ехали воевать по разные стороны фронта. Кто-то ехал в «Азов» воевать за Украину, и не только в «Азов», но и в другие батальоны. А кто-то ехал в самопровозглашенные республики.

По вашим ощущениям, кого было больше?

- Я не знаю, кто там ехал в ДНР-ЛНР. Та идея русского мира, какой они ее показывали, ничего другого, кроме отвращения, у нормальных людей не вызывала.

Много ли людей ехало в Украину, - я считаю, что немного. Но, то, что в «Азове» каждый десятый был русский, то есть человек с российским паспортом, - это факт, это мы точно знаем.

- В том самом Азове, который российская пропаганда обвиняет в притеснении и чуть ли не истреблении русских и объявляет нацистами, каждый десятый был русским, - это важно проговорить ещё раз.

- Ну, конечно, так и было на самом деле, я же говорю - каждый десятый был с российским паспортом. А еще там были ребята из Донецка, из Донецкой области, это всё русскоговорящие регионы, там люди всегда говорили на русском, и никого особо это не волновало. И Киев говорил на русском, и весь юг Украины говорил на русском, и Харьков говорил на русском.

Это потом уже, знаете, после всех этих событий, многие люди, особенно молодежь, сказали: нет, мы на русском лучше говорить не будем, мы не будем говорить на вашем языке, вы на нас напали, вы нас убиваете, и мы не будем говорить на вашем языке… Нет, мы будем говорить на своём, на украинском. Вот так все произошло.

А сейчас - так особенно. Сейчас многие мои знакомые, которые всегда были русскоговорящими, этническими русскими, они принципиально говорят только по-украински. И правильно.

- До какого года вы были на фронте, начиная с первого периода войны, начавшейся в 2014-м и длящейся уже восемь лет? И до какого момента, может быть, вы однажды сказали себе «моя миссия закончилась»?

- Я понял это, наверное, в конце 2015 года.

Во-первых, нас отвели с передовой, это район Широкино, от береговой линии где-то там 10-12 км, это как раз подступы к Мариуполю. Вот по этой линии мы обороняли Мариуполь. Мы оттуда ушли.

На смену нам пришли морпехи, а мы перебрались в Урзуф. Нам сказали тогда, так что мы временно оттуда уходим, что мы должны много чему научиться, что новое вооружение у нас будет.

В Урзуфе лично я пробыл месяцев семь-восемь, а потом подумал, что я уже не молодой парень, мне уже нормальное количество лет, и стоит заняться чем-то другим.

Но у меня был российский паспорт, который очень сильно ограничивал мои возможности. Благо, что хотя бы он ещё был действующий, потому что у многих уже паспорта были с истекшим сроком действия.

Какое-то время я там пожил ещё, потом взял билет на самолёт и полетел в Бельгию. В Бельгия подал документы на политическое убежище. Из Бельгии меня отправили в Литву, и здесь в Литве я получил все необходимые документы для нормальной человеческой жизни.

- Документы вы получили в Литве, а в Бельгии вы находились, когда случилось 24 февраля, и там же в Бельгии приняли решение снова отправиться на фронт.

- Много очень событий произошло за эти годы. Дело в том, что я Бельгии находился, потому что работу там нашел. Надо было пройти стажировку, я сдал экзамен на права категории С и Е, это дает право водить большие фуры. В Бельгию я поехал пройти стажировку и там же сесть на фуру и работать. Была такая возможность.

И вот только я туда приехал, я пробыл там буквально на недели три и уже должен был выходить работать, - и тут началась война.

Ну для всех, для меня в том числе, это было шоком. Я, конечно, не ожидал. Даже я думал, ну там мало ли что они делают, ну пугают, они же все время там на понтах вот этих бандитских, все время попугать - это тактика такая, тактика испуга. Ну, думаю, попугают-попугают и перестанут. А тут раз – и такие известия.

Конечно, я был шокирован. Сразу позвонил своим друзьям, которые были Европе, но в разных странах, просто тоже водители-дальнобойщики, которые тоже вместе со мной были на фронте в «Азове». И вот мы впятером собрались вместе и приняли решение ехать в Мариуполь.

Но когда мы доехали до Киева, мы поняли, что нам надо оставаться в Киеве. Потому что в Киеве тогда был кошмар.

И в самом Киеве там прилетало постоянно. А то, что творилась касается там рядом с Киевом, - Буча, Ирпень, Гостомель, Бородянка, - все вот эти названия вы все знаете, это был просто ужас.

Я не мог себе представить, что вообще такое возможно в наши дни, что они творили.

Городки там небольшие, - ну как небольшие, может быть, по российским меркам они небольшие, а так приличных размеров города. По европейским меркам это такие немаленькие города. Очень красивые, очень ухоженные.

Ирпень - это сплошные парки, сплошная красота, современные здания. Но они превратили его руины.

То же самое сделали с Бучей, с Бородянкой.

- У вас есть объяснения вот такой вот показательной необъяснимой жестокости со стороны российских оккупантов?

- Объяснение здесь у меня может быть только одно. Во-первых, объяснить поведение вот этих вот орков… Мы их так называем, для нас это просто были орки как или из фильма «Властелин колец», или из сериала «Ходячие мертвецы». Вот мы уже там понимали, что идут на нас эти мертвецы, и мы должны просто уничтожать их и сжечь.

У всех было абсолютно такое настроение, когда все это случилось. Ну, слава богам, что все было удачно, у нас и потери там были незначительными, не такими как потом, когда артиллерия их заработала. Они тактику потом изменили.

А объяснение - это жестокость бандита Путина. Ведь он, хотя и прикрывается тем, что является бывшим сотрудником ФСБ, но его менталитет - это менталитет бандита, преступника, насильника. Я бы даже сказал, что вот здесь он уже проявил себя как вообще маньяк полный.

То есть бить артиллерией по городам, в которых живут люди, которых они, кстати, якобы спасают, которые, кстати, говорят при этом по-русски, - ну, это что такое вообще?

Почему солдаты так себя вели? Да потому, что солдатам давали приказы проявлять такую жестокость, потому что солдатам давали приказы командиры, потому что командирам был отдан приказ чисто по-бандитски - закошмарить до такой степени, чтобы люди в Украине просто боялись, чтобы они дорожали просто даже от мысли, что пришел русский солдат со своим русским миром.

Скорее всего так, у меня вот такое объяснение. Да и не только у меня.

Ну а то, что в Украине они грабили дома, - так это уже от бедности, судя по тому, кто там был. А там были люди из совершенно депрессивных регионов, - с Дальнего Востока, с Алтая, из Бурятии, из Дагестана были, но я лично из Дагестана никого не видел.

Чеченцев там не было. Пленные говорили, что чеченцы были сзади.

- А много ли сегодня людей с российским паспортом воюют за Украину?

- Много. Хотелось бы, конечно, чтобы их больше было. Но, как говорят, их реально сотни.

- Люди с российским паспортом, - вы в том числе, - которые воюют за Украину, понимают ли, что в случае попадания в плен к оккупантам будет спрос двойной? Как как вообще моделируется ситуация, если, не дай бог, вдруг вы попали в плен?

- У нас ещё с первой войны всегда была граната специальная для себя. Запасная граната.

Мы знали, что у нас никакого выбора нет. Просто выдернул чеку - и все. Мы понимаем, что нам без вариантов, если попадать в плен.

- Можно ли выезжать из Украины тем, кто воюет? По каким делам вы оказались здесь сейчас в Литве? Поясним во избежание кривотолков.

- Во-первых, у меня постоянный вид на жительство именно в Литве. Есть еще несколько вопросов, несколько нюансов, это вопросы оформления. Я - как иностранец - могу спокойно выехать.

Сейчас мы добились уже того, что раненые на фронте могут уезжать на лечение. Украинские медики не всегда справляются с таким огромным объемом работы, хотя мы все считаем, что они лучшие, наверное. Потому, ну сами понимаете, они всё время практикуют, потому что работы столько, что забиты совершенно больницы, госпитали. Врачи работают почти без сна, я бы сказал так, потому что ну слишком много работы.

И я не стал утруждать украинских докторов, хотя много и знакомых есть, и хирургов. Я решил поехать в Литву и здесь сделать все, что нужно, залечить небольшие раны, скажем так.

- После залечивания ран вы собираетесь обратно на фронт?

- Да.

- Кем вы себя видите после окончания этой войны в мирной жизни? Под окончанием войны мы по умолчанию имеем в виду поражение Путина и победу Украины. И насколько долго залечиваются моральные психологические травмы, раны от этой войны?

- Эти раны не залечатся, наверное, никогда.

Вы знаете, я думал всё равно о возвращении домой в Россию. Я очень люблю свой город, я люблю там все. Потому что я там родился, там почти вся жизнь моя прошла, и я всегда я за этим скучал и хотел вернуться.

Но вопрос в том, что я увижу этих людей, вот этих людей, которые в том числе, воевали в Украине или поддерживали действия путинской армии в Украине.

Я понимаю, что там остались люди, живые люди, которые думают, которые понимают, что вообще происходит, что уже произошло.

Но я не знаю, как я буду смотреть на этих людей, даже хотя бы потому что они молчали.

Почему одни могут идти до конца, могут сражаться, а другие вот просто покорно смирились и даже не выходят, не протестуют, понимая какая несправедливость творится?!

Мир стал совершенно другим, мир стал черно-белым, и ясно, где добро, где зло. Очевидно всё. Ну так чтобы стать на сторону добра, ну можешь же ты хотя бы выйти на улицу и сказать «нет», сказать своим друзьям, соседям, родственникам, чтобы все вышли и сказали «нет, этого быть не должно, прекратите это».

Но ведь там никто этого не сделал. В лучшем случае единицы выходили с какими-то плакатиками, а те, у кого была возможность, просто уехали из России. И всё. Поэтому я никогда не смогу жить среди этих людей. Для меня лучше жить среди своих, среди таких же, как я.