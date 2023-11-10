До января меняется график работы Антакальнисской и Каролинишкской поликлиник

"В начале года нам удалось договориться с Больничной кассой, поэтому конце года у нас появилась возможность увеличить количество предоставляемых услуг. Это первый раз за все время существования учреждения, когда у нас есть достаточно денег, поскольку прежде мы превышали оговоренную сумму еще в середине года, поэтому не могли предоставить больше услуг", – сказала LRT представитель Антакальнисской поликлиники Рута Ванагене.

В Каролинишкской поликлинике по субботам будут работать не только семейные врачи, но и специалисты сказала замдиректора Лариса Сергеева.

"Мы видим, что к некоторым врачам-специалистам образовались большие очереди, на это отреагировало и министерство, поэтому мы в этом году получили дополнительную договоренность и можем оплатить дополнительные услуги кардиологов, эндокринологов, неврологов. Будут свои услуги предоставлять и некоторые другие врачи", – сказала Сергеева.

По словам советника главы Минфина Томаса Багдонаса, поликлиники с 2014 года могут работать по субботам.