До января меняется график работы Антакальнисской и Каролинишкской поликлиник

"В начале года нам удалось договориться с Больничной кассой, поэтому конце года у нас появилась возможность увеличить количество предоставляемых услуг. Это первый раз за все время существования учреждения, когда у нас есть достаточно денег, поскольку прежде мы превышали оговоренную сумму еще в середине года, поэтому не могли предоставить больше услуг", – сказала LRT представитель Антакальнисской поликлиники Рута Ванагене.
В Каролинишкской поликлинике по субботам будут работать не только семейные врачи, но и специалисты сказала замдиректора Лариса Сергеева.
"Мы видим, что к некоторым врачам-специалистам образовались большие очереди, на это отреагировало и министерство, поэтому мы в этом году получили дополнительную договоренность и можем оплатить дополнительные услуги кардиологов, эндокринологов, неврологов. Будут свои услуги предоставлять и некоторые другие врачи", – сказала Сергеева.
По словам советника главы Минфина Томаса Багдонаса, поликлиники с 2014 года могут работать по субботам.
"Мы видим, что часть учреждений не способна сделать так, чтобы получаемые ими средства становились услугами, поскольку оплачивают именно услуги. Государственная больничная касса следит за данными и, если видит, что деньги не использованы, перераспределяет их", – пояснил Багдонас.
"Тогда у тех учреждений, которые выполняют договоренность, появляется возможность увеличить количество предоставляемых услуг", – прибавил он.
Представители обеих поликлиник сказали, что если появится такая возможность, поликлиники готовы работать по субботам и в следующем году.
"Мы видим, что существует такая потребность. Вероятно, что полученный в эти два месяца опыт мы перенесем на будущий год", – сказала Сергеева.
Врачи, которые будут работать по субботам, будут получать большую зарплату.
"Мы договорились с врачами, что за работу в субботу они будут получать в 1,5 раза больше", – заметила Ванагене.