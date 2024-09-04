До выборов в парламент осталось меньше 40 дней – о чем говорят новые рейтинги

Опрос был проведен 7-9 августа. Если бы в ближайшее воскресенье провели выборы, то больше всего голосов получили бы соцдемы. Эту политическую силу намеревались поддержать 15,7% респондентов (в июне 18%).
На втором месте рейтинга – демократический союз „Во имя Литвы“, в августе за него намерены были голосовать 9,2% участников опроса (в июне 11,1%).
Третьи в рейтинге консерваторы - 9% в августе (в июне 9,5%).
Вслед за консерваторами идет Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - 8,3% в августе (в июне 7,8%).
На пятом месте „Заря Немана“, которую возглавляет Ремигиюс Жемайтайтис - 8% в августе (в июне 7,6%).
5% барьер преодолела и Партия труда, которая примет участие в выборах вместе с Мирной коалицией (в нее входят также Литовская партия христианской демократии и Партия жемайтов). В августе за „трудовиков“ намеревались голосовать 5,5% респондентов (3,6% в июне).
8 партий не преодолеют 5% барьер: Движение либералов (4,1%), Литовская партия регионов (3,1%), Партия свободы (2,4%), Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) (1,9%), Союз народа и справедливости (центристы, народники) и „Свобода и справедливость“ (по 1,4%), Литовская партия зеленых (1%), Национальное объединение (0,7%).
Летом выросло число респондентов, которые сказали, что не будут участвовать в выборах или не определились, а кого им голосовать (в июне 22,5%, в августе - 28,2%).