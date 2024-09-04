До выборов в парламент осталось меньше 40 дней – о чем говорят новые рейтинги

Опрос был проведен 7-9 августа. Если бы в ближайшее воскресенье провели выборы, то больше всего голосов получили бы соцдемы. Эту политическую силу намеревались поддержать 15,7% респондентов (в июне 18%).

На втором месте рейтинга – демократический союз „Во имя Литвы“, в августе за него намерены были голосовать 9,2% участников опроса (в июне 11,1%).

Третьи в рейтинге консерваторы - 9% в августе (в июне 9,5%).

Вслед за консерваторами идет Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - 8,3% в августе (в июне 7,8%).

На пятом месте „Заря Немана“, которую возглавляет Ремигиюс Жемайтайтис - 8% в августе (в июне 7,6%).