Больше 1/4 млн. потребителей должны сделать выбор в ближайшие дни, в противном случае электроэнергию им будет поставлять гарантийный поставщик. Цены у него, суда по нынешним ценам на бирже, в июле будут еще выше.

"С учетом того, что еще больше 268 000 потребителей не сделали свой выбор, любое дополнительно е время было бы на пользу, чтобы как можно меньше людей попали к гарантийному поставщику", – сказал представитель Ignitis Дейвидас Ринкявичюс.

По его словам, компания делает все, что зависит от ее возможностей.

"Например, мы решили дольше ждать подписания договора. Если клиент подпишет договор до 18 июня, а мы его получим после этой даты, то поставки электричества начнем с 1 августа. Такому клиенту не придется второй раз подписывать договор, по новой, может, уже более высокой цене", – сказал представитель Ignitis.

Представитель компании Elektrum Lietuva Мантас Каваляускас сказал, что компания сейчас не может делать какие-то исключения в связи со сроком подписания договора, поскольку порядок регулирует Energijos skirstymo operatorius (ESO).

"Пока официальная дата выбора независимого поставщика - 18 июня, тогда поставки начнутся с 1 июля. Если ESO позволит подключить с 1 июля и тех, кто подаст заявки позже, мы предоставим клиентам такую возможность", – сказал Каваляускас.

Глава компании Perlas Energija Вилюс Юрайтис сказал, что вопрос сроков зависит от того, кто регулирует процесс.

"Мы бы нарушили порядок. Гибкость может проявить только тот, кто регулирует процесс", – сказал он.

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) сказала, что по действующим законам потребитель должен сообщить поставщику о расторжении договора не позже, чем за две недели до дня расторжения договора.

"Если потребитель успеет подать заявку до 18 июня, будет получать электричество независимого поставщика с 1 июля. Если не успеет, ему услугу будет предоставлять гарантийный поставщик. Договор, подписанный с независимым поставщиком, вступает в силу через две недели с момента подписания", – объясняет служба.

ГСРЭ отмечает, что реально последний день подписания договора - 17 июня, пятница. ESO утверждает, что последний день - 18 июня.

Ignitis и Elektrum Lietuva дают понять, что последний день - 18 июня.

Во втором этапе либерализации рынка электроэнергии участвуют потребители, которые используют 1000-5000 кВт в год. Они могут выбирать из следующих поставщиков: Ignitis, Elektrum Lietuva, Enefit, Perlas Energija, Birštono elektra, EGTO energija, Kauno termofikacijos elektrinė.