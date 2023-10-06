До конца года в Литве обещают отремонтировать более 130 км дорог

По данным Дирекции автомобильных дорог, в этом году планируется завершить ремонтные работы на 5 участках дороги общей протяженностью 14,35 км на одной из самых интенсивных автомагистралей страны Вильнюс-Каунас-Клайпеда. На трассе Вильнюс-Паневежис будут завершены работы на 3 участках дороги протяженностью почти 8 км.
Обычные ремонтные работы проводятся и на 9-километровом участке магистральной дороги Via Baltica от Паневежиса до границы с Латвией, работы здесь планируется завершить в начале следующего года.
"Мы понимаем, что во время проведения ремонтных работ жители могут столкнуться с неудобствами на магистральных, региональных или районных дорогах, но просим всех проявить терпение и понимание того, что после завершения работ движение здесь станет не только комфортнее, но и безопаснее", – говорится в пресс-релизе генерального директора Дирекции автодорог Марюса Швайкаускаса.
В этом году также планируется отремонтировать 82 км районных дорог и более 32 км региональных дорог. По данным Дирекции, на некоторых из этих участков проводятся обычные ремонтные работы, в ходе которых на участке обновляется не только дорожное покрытие, но и другие элементы дороги: обновляется дорожная разметка, приводятся в порядок обочины, площадки и подъезды к автобусным остановкам и многое другое.
По подсчетам, средняя стоимость обычного ремонта 1 км районных и региональных дорог государственного значения с полной заменой асфальта составляет около 621 тыс. евро, а капитального ремонта – от 2 до 2,5 млн евро. Между тем, стоимость профилактических мероприятий ниже иногда в разы и составляет примерно 186 тыс. евро на 1 км дороги.