До конца года в Литве обещают отремонтировать более 130 км дорог

По данным Дирекции автомобильных дорог, в этом году планируется завершить ремонтные работы на 5 участках дороги общей протяженностью 14,35 км на одной из самых интенсивных автомагистралей страны Вильнюс-Каунас-Клайпеда. На трассе Вильнюс-Паневежис будут завершены работы на 3 участках дороги протяженностью почти 8 км.

Обычные ремонтные работы проводятся и на 9-километровом участке магистральной дороги Via Baltica от Паневежиса до границы с Латвией, работы здесь планируется завершить в начале следующего года.

"Мы понимаем, что во время проведения ремонтных работ жители могут столкнуться с неудобствами на магистральных, региональных или районных дорогах, но просим всех проявить терпение и понимание того, что после завершения работ движение здесь станет не только комфортнее, но и безопаснее", – говорится в пресс-релизе генерального директора Дирекции автодорог Марюса Швайкаускаса.