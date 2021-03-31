На заседании Комитета по здравоохранению, Гребенковене сказала, что министерство создает так называемое "зеленое удостоверение".

"Главная цель сертификата - обеспечение свободного передвижения людей, снижение риска заболевания. Зеленые сертификаты охватят три аспекта – вакцинация, выздоровление после ковид и тестирование", – сказала канцлер.

"До конца апреля мы намерены создать национальное удостоверение вакцинации – документ о вакцинации без релиабильности. Это значит не будет QR-кода, но без QR сертификаты можно будет найти на своем профиле Esveikatа, а с мая (планируем – прим. автора) реализовать полный национальный цифровой сертификат тоже без релиабильности", – сказала представитель Минздрава.

Внедрение такого сертификата, по ее словам, займет 3 месяца.

"... значит сертификаты у нас появятся в июле. Сейчас у нас есть временные решения – до их создания, на своем профиле в Esveikatа можно найти медицинские справки и выписки", – сказала Гребенковене.

Правда, пока неясно, какие послабления ждут людей, привившихся от коронавируса.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис отвечая на вопросы депутатов, сказал, что вопрос этих сертификатов еще обсуждается в Евросоюзе. В такой сертификат пока планируют включить переболевших и привитых жителей, у которых есть антитела.

"Под знаком вопроса остается тестирование, поскольку отрицательный результата теста не означает, что человек через час не заразится. Сейчас в одном немецком городе, где проводят эксперимент, такой сертификат действует только сутки. Тут есть разные нюансы, страны ищут наилучший ответ", – сказал министр.

Правительству Литвы в течение некоторого времени предлагают внедрить иммунный паспорт.

Премьр-министр Ингрида Шимоните до этого говорила, что такая идея возможна только с началом массовой вакцинации. Однако во вторник она сказала в парламенте, что возможность перемещения между муниципалитетами может стать доступной для людей с иммунитетом. Этот вопрос правительство Литвы обсудит после Пасхи.