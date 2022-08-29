К 2030 году Литва планирует построить 6 тыс. новых зарядных станций, на это выделено около 90 млн евро.

По словам представителя Министерства транспорта Айсте Гасюнене, бесплатные стоянки убираются не из-за цен на электроэнергию, а из-за соглашения о получении помощи ЕС для этих целей.

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"Просто в 2023 году завершается пятилетний срок соглашения о предоставлении бесплатных услуг за европейские деньги на 28 зарядных станциях, установленных на шоссе Вильнюс-Клайпеда, Вильнюс-Паневежис. Таково было условие", — пояснила BNS представитель министерства.

"Встал вопрос, что делать дальше, и после консультаций с бизнесом было решено, что оставлять такую ​​государственную меру по продвижению электромобилей не нужно, потому что это большая и неприятная конкуренция с частным бизнесом", - добавила она.

По словам Гасюнене, содержание таких зарядных станций обходится налогоплательщикам примерно в 300 тысяч евро в год.

"Содержать их для государства до сих пор недешево - в начале, как средство продвижения, это было оправданно, но хотя сейчас той инфраструктуры для электромобилей, конечно, много, менталитет литовцев еще такой - зачем мне заряжать за собственные деньги, если я могу зарядить бесплатно и за меня будут платить другие налогоплательщики", - сказала Гасюнене.

В Минтрансе точно не подсчитали, сколько в стране государственных и частных зарядных станций для электромобилей, так как у бизнеса не было обязанности сообщать об этом, но такая информация должна быть предоставлена ​​до конца года.

"По предварительным данным, таких точек в стране может быть более 600, и каково их точное количество, мы увидим исходя из того, насколько быстро все операторы выполнят законодательное обязательство и зарегистрируются в системе, запущенной в июне", - отметила представитель министерства.

Гасюнене убеждена, что, несмотря на резкое повышение цен на электроэнергию, развитие электромобилей и их инфраструктуры не остановится, разве что немного замедлится.

Правительство одобрило планы Министерства транспорта установить в Литве к 2025 году 1,2 тысяч станций для зарядки электромобилей, а к 2030 году – 6 тыс. К тому времени частные операторы должны установить еще 54 тыс. таких точек.