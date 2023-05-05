ДНК-тест подтвердил: найдено тело Миколаса, но есть ответы не на все вопросы

aA
Прокуратура получила результаты ДНК-теста, которые подтвердили, что в реке Нерис было обнаружено тело пропавшего 3 месяца назад 15-летнего Миколаса Давидониса. Однако расследование еще не завершено, эксперты продолжают работу и выясняют причину смерти посростка.
Mykolas Davidonis
Mykolas Davidonis
© Facebook

Представитель прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене информировала Delfi, что результаты ДНК-теста получены - они подтеврдили, что обнаружено тело 15-летнего Давидониса.

Правда, родители пропавшего почти не сомневались в этом с первого дня, когда было найдено тело. Они опознали своего сына по одежде.

После обнаружения тела было начато расследование по выяснению причины смерти покойного.

Статьи по теме:
После обнаружения тела пропавшего в феврале подростка полиция начинает новое расследование
Родители подтвердили: в понедельник найдено тело 15-летнего сына

"Сначала искали Миколаса. После того как нашли его тело, было начато новое расследование – выяснение причин смерти", - упоминала прокурор Юргита Ясюнене.

Сейчас два расследования объединены в одно.

"В рамках первого расследования проведено немало действий, собрано много информации, поэтому имеет смысл объединить расследования", – сказала Ясюнене.

Она подтвердила, что эксперты еще будут выяснять, нет ли на теле следов насилия. Правда, у правоохраны нет данных о том, что смерть могла быть насильственной.

Департамент пожарной безопасности и спасения 1 мая сообщил, что в 16 ч. поступила информация о том, что в реке Нерис, около деревни Валай, замечен утопленник. В 16.44 ч. тело было извлечено из воды и передано полиции.

По данным Delfi, останки заметил человек, проплывавший на байдарке. На место происшествия в деревне Валай приезжали родители пропавшего 15-летнего Миколаса.

Позже в группе "Поиски Миколаса" на Facebook отец пропавшего написал: "Сообщаем, что сегодня, спустя почти три месяца поисков, было найдено тело нашего сына Миколаса. Мы ездили на место и узнали одежду нашего ребенка. Ведется экспертиза, после нее информацию подтвердит полиция. Мы благодарим всех вас за помощь, поддержку и пожелания. Очень просим соблюдать порядок и спокойствие".

Delfi напоминает, что Миколас Давидонис пропал в Вильнюсе 4 февраля. У реки Нерис, под Жирмунайским мостом, были обнаружены вещи подростка - куртка, рюкзак, телефон, банковская карта и наушники.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Поиски пропавшего подростка: почему все силы брошены на осмотр реки

4 февраля 2023 года в Вильнюсе без вести пропал 15-летний...

Третья неделя поиска подростка в Вильнюсе, вопросов больше чем ответов

"Прошли три недели, каждый день мы задаемся вопросом -...

TOP новостей

Трехсторонний совет договорился о повышении минимальной зарплаты до 924 евро

5 мая Трехсторонний совет договорился о повышении...

ДНК-тест подтвердил: найдено тело Миколаса, но есть ответы не на все вопросы

Прокуратура получила результаты ДНК-теста, которые...

От легионеллеза в Литве скончались два человека

В пятницу в Литве зарегистрированы еще три случая...

Жители Литвы хотели бы получать пенсию 900 евро, экономисты говорят, что это невозможно

Каждый год растет сумма пенсии, которую хотели бы...

Экономисты: жители Литвы только временно не ощущают рецессии

На этой неделе как Федеральная резервная система (ФРС)...