ДНК-тест подтвердил: найдено тело Миколаса, но есть ответы не на все вопросы

Представитель прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене информировала Delfi, что результаты ДНК-теста получены - они подтеврдили, что обнаружено тело 15-летнего Давидониса.

Правда, родители пропавшего почти не сомневались в этом с первого дня, когда было найдено тело. Они опознали своего сына по одежде.

После обнаружения тела было начато расследование по выяснению причины смерти покойного.

"Сначала искали Миколаса. После того как нашли его тело, было начато новое расследование – выяснение причин смерти", - упоминала прокурор Юргита Ясюнене.

Сейчас два расследования объединены в одно.

"В рамках первого расследования проведено немало действий, собрано много информации, поэтому имеет смысл объединить расследования", – сказала Ясюнене.

Она подтвердила, что эксперты еще будут выяснять, нет ли на теле следов насилия. Правда, у правоохраны нет данных о том, что смерть могла быть насильственной.

Департамент пожарной безопасности и спасения 1 мая сообщил, что в 16 ч. поступила информация о том, что в реке Нерис, около деревни Валай, замечен утопленник. В 16.44 ч. тело было извлечено из воды и передано полиции.

По данным Delfi, останки заметил человек, проплывавший на байдарке. На место происшествия в деревне Валай приезжали родители пропавшего 15-летнего Миколаса.

Позже в группе "Поиски Миколаса" на Facebook отец пропавшего написал: "Сообщаем, что сегодня, спустя почти три месяца поисков, было найдено тело нашего сына Миколаса. Мы ездили на место и узнали одежду нашего ребенка. Ведется экспертиза, после нее информацию подтвердит полиция. Мы благодарим всех вас за помощь, поддержку и пожелания. Очень просим соблюдать порядок и спокойствие".

Delfi напоминает, что Миколас Давидонис пропал в Вильнюсе 4 февраля. У реки Нерис, под Жирмунайским мостом, были обнаружены вещи подростка - куртка, рюкзак, телефон, банковская карта и наушники.