Днем - пиццерия, ночью - продажа алкоголя: жители Науининкай рады закрытию этого заведения

Жители неоднократно обращались в ответственные ведомства с жалобами. По их словам, по ночам там продавали алкоголь. Вильнюсцы надеются, что после реконструкции алкоголя здесь не останется.

Кроме того, жители пишут о том, что в районе нет ни одного приличного кафе, где можно выпить кофе, а можно купить только пиццы или шаурму, обычно, на вынос. Вильнюсцы надеются, что в районе появятся такие места, где можно будет коротать время в приятной компании за чашкой кофе.