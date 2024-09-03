Днем - пиццерия, ночью - продажа алкоголя: жители Науининкай рады закрытию этого заведения

„На реконструкцию закрыта действовавшая под прикрытием пиццерии точка ночной торговли алкоголем, возможно, лицензия на продажу алкоголя будет упразднена“, – сообщают в группе в социальной сети.
Жители неоднократно обращались в ответственные ведомства с жалобами. По их словам, по ночам там продавали алкоголь. Вильнюсцы надеются, что после реконструкции алкоголя здесь не останется.
Жители Науининкай не сдаются и сейчас подписывают петицию с требованиям обуздать торговлю наркотиками в районе.
Кроме того, жители пишут о том, что в районе нет ни одного приличного кафе, где можно выпить кофе, а можно купить только пиццы или шаурму, обычно, на вынос. Вильнюсцы надеются, что в районе появятся такие места, где можно будет коротать время в приятной компании за чашкой кофе.