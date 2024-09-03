2024.09.03 07:04

Днем - пиццерия, ночью - продажа алкоголя: жители Науининкай рады закрытию этого заведения

 
ru.DELFI.lt
Пиццерия на ул. Дзуку
Пиццерия на ул. Дзуку
ФОТО: Grupe Naujininkų bendruomene, Artūras Melianas

Жители столичного микрорайона Науининкай не могут нарадоваться – на реконструкцию закрыта пиццерия на ул. Дзуку, в которой по ночам продавали алкоголь. Надеются, что после реконструкции здесь его не останется, пишет портал madeinvilnius.lt.

„На реконструкцию закрыта действовавшая под прикрытием пиццерии точка ночной торговли алкоголем, возможно, лицензия на продажу алкоголя будет упразднена“, – сообщают в группе в социальной сети.

Жители неоднократно обращались в ответственные ведомства с жалобами. По их словам, по ночам там продавали алкоголь. Вильнюсцы надеются, что после реконструкции алкоголя здесь не останется.

Жители Науининкай не сдаются и сейчас подписывают петицию с требованиям обуздать торговлю наркотиками в районе.

Кроме того, жители пишут о том, что в районе нет ни одного приличного кафе, где можно выпить кофе, а можно купить только пиццы или шаурму, обычно, на вынос. Вильнюсцы надеются, что в районе появятся такие места, где можно будет коротать время в приятной компании за чашкой кофе.

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