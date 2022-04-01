Для живущих в Вильнюсе украинцев подготовлен цикл бесплатных экскурсий

"В Литве зарегистрировалось больше 30 000 беженцев из Украины, и их количество постоянно растет. Большая их часть – 11 000 поселились в Вильнюсе. Чтобы их пребывание здесь было более комфортным, чтобы ни быстрее познакомились с городом, для них проводят бесплатные экскурсии", – сказала глава Go Vilnius Инга Романовскене.

Первые экскурсии прошли в Старом городе Вильнюса. Экскурсии будут проводить, пока будут желающие их посещать. Информация о них будет обновляться на сайте Go Vilnius.

Кроме того, будут проводить и выездные экскурсии на автобусах. По выходным экскурсии для украинцев проводят и в других городах Литвы - Каунасе, Клайпеде, Шяуляе, Алитусе и Бирштонасе.

Чтобы бесплатно попасть в музей, достаточно предъявить в кассе удостоверение личности. В Вильнюсе можно бесплатно посетить: Музей энергетики и техники, музей изобразительного искусства Витаутаса Касюлиса, Музей прикладного искусства и дизайна, музей изобразительного искусства дворца Радзивиллов, Вильнюсскую картинную галерею, Национальную художественную галерею, Новый арсенал Литовского национального музея, Старый арсенал ЛНМ, Выставочное пространство Дом истории, башню Гедиминаса, дом подписантов, Бастион вильнюсской оборонительной стены, дом-музей Казиса Варнялиса, Музей Вильнюса, Музей церковного наследия, Великокняжеский дворец, Музей истории евреев им. Виленского гаона и музей MO.