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Сайт www.LT72.lt создан с целью подготовки жителей Литвы к возможным чрезвычайным ситуациям (ЧС). Здесь можно узнать о том, как подготовиться к разного вида несчастьям, как вести себя если оно произошло, где получить информацию во время ЧС и многое другое. Вся информация представлена на трех языках - литовском, английском и русском.
Для жителей Литвы - сайт LT72 с полной информацией о подготовке к чрезвычайным ситуациям
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"В случае ЧС каждый должен быть готов позаботиться о себе и о своих близких хотя бы в течение 72 часов, пока прибудет помощь со стороны", - говорится на сайте.

По словами министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, от жителей Литвы не потребуется много времени, чтобы познакомится с базовыми знаниями о том, как обезопасить себя и других.

"Знание защищает и это дает каждому из нас уверенность в себе. Много полезной информации о подготовке к чрезвычайным ситуациям можно найти на сайте www.lt72.lt. Каждый найдет там для себя практические советы, узнает, как в случае реальной опасности будет действовать система оповещения, что предусматривает система коллективной безопасности, что нужно каждому из нас сделать ради своей и безопасности своих близких", - сказала глава МВД Литвы Агне Билотайте.

Нападение режима Путина на Украину вызывает у литовского общества опасения в связи в возможными угрозами государству и множество вопросов о том, как избежать таких угроз.

Как отмечает глава МВД А.Билотатйте, реальной угрозы нашим гражданам в настоящее время не существует, Литва пользуется самыми твердыми гарантиями безопасности за весь период независимости. Поэтому гражданским лицам нужно спокойно продолжать свою работу и по возможности помогать страдающей от войны Украины.

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