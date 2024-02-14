Для желающих скоректировать налоговую стоимость недвижимости: центр регистров напоминает - осталось менее двух месяцев

"Ежегодно владельцы недвижимости в течение первых трех месяцев года, т.е. в январе-марте могут подать в Центр регистров запрос на уточнение налоговой стоимости принадлежащих им объектов недвижимости - зданий или земельных участков, - от которых рассчитываются налоги на недвижимость. Важно отметить, что для корректировки налоговой стоимости недвижимости необходимо провести индивидуальную оценку недвижимости и вместе с заявлением предоставить оригинал отчета об оценке", — отметила руководитель отдел оценки имущества для государственных целей Центра регистров Лина Канишаускене.
Ежегодно Центр регистров проводит массовую оценку всей литовской недвижимости (зданий и земельных участков) и пересчитывает среднерыночную стоимость. Эти значения приравниваются не реже одного раза в пять лет к налоговым значениям, на основе которых рассчитываются налоги на недвижимость.
Плательщики налога на недвижимое имущество имеют право в течение трех месяцев с начала налогового периода (календарный год) подать в Центр регистров единоразовое заявление о признании налоговой стоимости объекта недвижимого имущества стоимость, которая определена после индивидуальной оценки имущества.
Представитель Центра регистров Л. Канишаускене отмечает, что в запросе должны быть указаны имя, фамилия, дата рождения (если юридическое лицо - наименование и код юридического лица) и адрес места жительства (адрес место нахождения юридического лица) лица, подавшего запрос.
Заявление должно быть подписано всеми владельцами недвижимости.
Запрос в свободной или установленной форме вместе с оригиналом индивидуального отчета об оценке можно подать несколькими способами:
- электронной почтой info@registrucentras.lt;
- почтой по адресу ул. Львово. 25-101, 09320 Вильнюс;
- или по прибытии в ближайший отдел обслуживания клиентов Центра регистров;
Заявки рассматриваются и решения принимаются не позднее, чем в течение 3 месяцев со дня поступления заявления.
Напомним, налоговая стоимость земли вступила в силу с 1 января 2023 года, а зданий - с 1 января 2021 года.