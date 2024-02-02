Для желающих бросить курить - горячая линия 1819

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Rūkymas
Rūkymas
ФОТО: Shutterstock

В ближайшем будущем начнет работу специальная телефонная линия 1819 для помощи желающим бросить курить, сообщает Министерство здравоохранения (Минздрав).

Специалисты Национальной горячей линии по отказу от курения предлагают бесплатные консультации жителям, желающим бросить курить.

Линия будет работать по будням с 11:00 до 19:00, по выходным – с 11:00 до 14:00.

Желающих бросить курить будут консультировать 5 специалистов, обученных по специальной методике на основе научных данных.

Прогрессивный проект "Национальная линия помощи по отказу от курения" будет реализован к концу 2029 г. Проект финансируется за счет средств государственного бюджета.

Министерство намерено представить этот проект на следующей неделе.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии