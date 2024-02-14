Для желающих скоректировать налоговую стоимость недвижимости: центр регистров напоминает - осталось менее двух месяцев

"Ежегодно владельцы недвижимости в течение первых трех месяцев года, т.е. в январе-марте могут подать в Центр регистров запрос на уточнение налоговой стоимости принадлежащих им объектов недвижимости - зданий или земельных участков, - от которых рассчитываются налоги на недвижимость. Важно отметить, что для корректировки налоговой стоимости недвижимости необходимо провести индивидуальную оценку недвижимости и вместе с заявлением предоставить оригинал отчета об оценке", — отметила руководитель отдел оценки имущества для государственных целей Центра регистров Лина Канишаускене.

Ежегодно Центр регистров проводит массовую оценку всей литовской недвижимости (зданий и земельных участков) и пересчитывает среднерыночную стоимость. Эти значения приравниваются не реже одного раза в пять лет к налоговым значениям, на основе которых рассчитываются налоги на недвижимость.