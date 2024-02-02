Для желающих бросить курить - горячая линия 1819

Специалисты Национальной горячей линии по отказу от курения предлагают бесплатные консультации жителям, желающим бросить курить.

Линия будет работать по будням с 11:00 до 19:00, по выходным – с 11:00 до 14:00.

Желающих бросить курить будут консультировать 5 специалистов, обученных по специальной методике на основе научных данных.

Прогрессивный проект "Национальная линия помощи по отказу от курения" будет реализован к концу 2029 г. Проект финансируется за счет средств государственного бюджета.