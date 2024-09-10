Для выставки в Литву привезены экспонаты из украинских музеев стоимостью 10 млн евро

НМЛ сообщает, что на выставке посетители увидят изделия из золота и серебра, роскошные украшения, принадлежавшие элите Киевской Руси, сокровища, спрятанные купцами, а также сокровища, ставшие военными трофеями или добычей грабителей могил.

Их дополнят оружие и предметы, связанные с бытом, ремеслом и торговлей викингов, монеты, которые в то время были в обороте, экспонаты, датируемые временами крещения Киевской Руси.

Только из украинских музеев на выставку привезено более 300 экспонатов, а всего на выставке будет представлено более 700.