Для восстановления литовского гражданства иностранец предоставил предположительно поддельные документы

Как сообщили в Главном комиссариате полиции Вильнюсского уезда, в четверг вечером, в 17.55 час. от представителей Департамента миграции поступило сообщение о том, что для восстановления гражданства Литовской Республики 43-летний иностранный гражданин подал в Департамент миграции предположительно поддельные документы.