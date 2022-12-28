Для украинских детей - праздник у елки в Вильнюсе: подарки, горячий шоколад и пончики

Как сообщили в Вильнюсском городском самоуправлении, все зарегистрировавшиеся на сайте ukrainiankids.lt дети получат рождественские подарки, в которых будут мандарины, сладости и сувениры.
"Для почти 4000 маленьких украинцев, которые нашли убежище от войны в Вильнюсе, это Рождество отличается от обычного — без родителей, которые защищают свободу, без своего дома и друзей", — заявил в пресс-релизе мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
"Я очень благодарен, что не только официальные учреждения, но и множество частных инициатив заботятся об их повседневной жизни и эмоциональном благополучии. Давайте поможем новым жителям Вильнюса чувствовать себя здесь как дома - до тех пор, пока они не смогут вернуться на родину", - отметил он.
На мероприятии выступят исполнители из Литвы и Украины.
Угощение и подарки организуют волонтеры, собранные творческой группой "Дети тысячелетия Литвы", праздник устроен на пожертвования отдельных людей и предприятий.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новогодние праздники в Литве: легенды о бурном веселье не смолкают до наших дней
Приближается Новогодняя ночь. У многих встреча...
Особое место в Литве: покой здесь обретают даже "перегоревшие" трудоголики
Литовское взморье с сосновым бором издавна является...
Какая погода ждет в Новогоднюю ночь: температура будет аномальная
Какая погода – такая и картина на улице: праздничное...
Почти 90% жителей Литвы считают, что ситуация в стране ухудшается
Почти 9 из 10 жителей Литвы считают, что ситуация в...
Полиция о рождественских выходных: в ход шли топоры, ножи, вилки и даже кипяток
Учатся ли жители Литвы умеренно употреблять алкоголь...