Для тех, кто ждет настоящей весны — плохие новости: что мы увидим сразу после выходных

6 марта во многих районах выпадет небольшой снег. Местами гололед. Ветер юго-западный, западный, северо-западный на взморье, 6-11 м/с, . Температура ночью опустится до 1-6 градусов мороза, днем ​​- от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В ночь на 7 марта во многих местах пройдет кратковременный, в основном небольшой снег. Местами ожидается гололед. Ветер ночью переменный, 4-9 м/с, днем ​​южный, 8-13 м/с, на взморье - с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, в северо-восточных районах 9-12 градусов мороза, днем ​​от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

8 марта во многих местах выпадет снег. Местами возможен гололед. Будет облачно, местами метель. Ветер южный, юго-западный, днем ​​на взморье переходящий в северо-западный, 9-14 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с, кое-где - до 25 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем ​​от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

9 марта местами ожидается небольшой снег. Ветер западный, 8-13 м/с, ночью местами порывы достигнут 15-20 м/с. Температура ночью - 2-7 градусов мороза, днем - ​​от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.