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Ввиду того, что по украинским городам усиливаются атаки со стороны России, в настоящее время в Литве для размещения военных беженцев готовят десять неиспользуемых школ, утверждает директор Центра приема беженцев в Рукле Беатриче Бярнотене.
Для размещения военных беженцев в Литве готовят десять школ
© Domantas Pipas

По ее словам, оборудованные помещения дадут возможность дополнительно разместить три тысячи человек.

"Сейчас работаем над десятью объектами, расположенными в Радвилишкисе, Мариямполе, Лаздияй, Утене, Таураге и Тельшяй. Возможности размещения также обсуждаются и с другими самоуправлениями", - Эльте сказала директор Центра приема беженцев в Рукле.

Б. Бернотене отмечает, что подготавливаемые для размещения украинцев объекты – это неиспользуемые школы. По ее словам, в оборудованных помещениях можно будет разметить три тысячи украинцев, но, если будет необходимость, мест можно будет создать больше.

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"Когда закончится список и возможности размещения в школах, тогда будем обсуждать и принимать решения относительно залов общественного использования, арен. Но пока мы этот вопрос не рассматриваем, следим за потоками, и согласно этому работаем. Пока все идет так, как запланировано", - сказала Б. Бернотене.

Кроме того, по словам директора Центра приема беженцев в Рукле, хотя ведутся дискуссии и с другими самоуправлениями, пока в крупных городах нет оборудуемых объектов, поскольку нет предназначенных для этого помещений.

Б. Бернотене указывает, что в настоящее время в помещения доставляются койки, в ближайшее время будет доставлена бытовая техника, предоставляемая как государственными учреждениями, так и неправительственными организациями.

"У нас есть ресурсы из Службы охраны государственной границы, есть поддержка из Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, это койки, матрасы, подушки, одеяла. Сейчас сотрудничаем с "Банком продовольствия", литовским "Caritas", другими неправительственными организациями. Это разные решения, мы ищем как можно более эффективные решения и стараемся использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы сэкономить", - добавила она.

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