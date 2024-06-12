Для поступающих в высшие учебные заведения: будут нововведения

„Начиная с этого года перед выпускниками стоит новый вызов – новые требования к поступающим. Это три обязательных экзамена на аттестат зрелости, независимо от того, выбирает ли абитуриент бюджетное или небюджетное место.

Она рассказала, что абитуриенты гуманитарных факультетов могут не бояться экзамена по математике – там он не является обязательным. По словам представителя Вильнюсского колледжа, точно такая же процедура действовала для тех, кто три года подряд поступал на бюджетное обучение. „Исключением тогда были платные места обучения, где абитуриенты должны были сдать хотя бы один вступительный экзамен. Если конкурсный балл был достаточным, они могли подать заявление и поступить в вуз“, - рассказала о прежнем порядке А. Слиманавичене.