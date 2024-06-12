Для поступающих в высшие учебные заведения: будут нововведения

„Начиная с этого года перед выпускниками стоит новый вызов – новые требования к поступающим. Это три обязательных экзамена на аттестат зрелости, независимо от того, выбирает ли абитуриент бюджетное или небюджетное место.
Список этих экзаменов составлен по литовскому языку, математике, а третий выбирает абитуриент по своему усмотрению“, - рассказала передаче LNK „Добрый вечер, Литва“ руководитель организации по приему студентов Вильнюсского колледжа Анжелика Слиманавичене.
Она рассказала, что абитуриенты гуманитарных факультетов могут не бояться экзамена по математике – там он не является обязательным. По словам представителя Вильнюсского колледжа, точно такая же процедура действовала для тех, кто три года подряд поступал на бюджетное обучение. „Исключением тогда были платные места обучения, где абитуриенты должны были сдать хотя бы один вступительный экзамен. Если конкурсный балл был достаточным, они могли подать заявление и поступить в вуз“, - рассказала о прежнем порядке А. Слиманавичене.
Однако отныне, по ее словам, такой же порядок - сдать вступительный экзамен по математике - будет необходим и поступающим на место учебы, не финансируемое государством. Представитель колледжа сообщила, что пока сложно сделать выводы о том, как новый порядок повлияет на результаты приема. „Судя по тому, сколько выпускников сдают государственный экзамен на аттестат зрелости, вполне вероятно, что количество поступивших студентов уменьшится. Однако насколько оно уменьшится, мы увидим только после объявления результатов приема“, - сказала руководитель организации приема студентов Вильнюсского колледжа А. Слиманавичене.
Данные изменения направлены на улучшение подготовки абитуриентов к высшему образованию, повышение качества обучения за счет способностей хорошо подготовленных абитуриентов. Собеседница программы LNK „Добрый вечер, Литва“ призвала очень внимательно подумать о том, что вы хотите изучать, и выбрать те специальности, которые вам нравятся и подходят больше всего.
„Нередко молодые люди делают выбор по инерции, возможно, руководствуясь советами друзей. И этот выбор потом их огорчает, что они не выбрали то, о чем всегда мечтали.
Вот несколько советов: внимательно изучите учебные программы, описания, посмотрите, что будет изучаться, какие будут стажировки, где их можно будет пройти, где применить знания. Тогда и выбирайте либо учебное заведение, либо конкретную программу обучения“, - поделилась советом А. Слиманавичене в эфире LNK. Она также назвала самые большие ошибки абитуриентов - изменение списка в последний день приема и непропорциональные ожидания. С этого года введено еще одно новшество – вторая конкурсная линия для социально незащищенных лиц.
„Это создаст лучшие условия, повысит возможность поступления для лиц из социально чувствительной среды“, - заверил руководитель организации по приему студентов Вильнюсского колледжа.