2024.08.12 14:06

Для посещения желающих будет открыта самая красивая терраса в Вильнюсе

 
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Atveriama viena didžiausių, žaliausių ir aukščiausiai esančių terasų Vilniuje
Atveriama viena didžiausių, žaliausių ir aukščiausiai esančių terasų Vilniuje
ФОТО: Organizatorių nuotr.

Бизнес-центр Flow, построенный компанией EIKA Development на ул. Львово, 21А, с 12 августа приглашает всех желающих посетить террасу на 16-м этаже здания (там есть зоны отдыха и рабочие зоны). Бесплатно сюда можно будет подняться по рабочим дням с 9:00 до 21:00 ч. до 30 сентября, пишет портал madeinvilnius.lt.

С террасы открывается великолепная панорама Вильнюса: крыши Старого города, Нерис, башня Гедиминаса и соседние районы. Терраса площадью 490 кв. м - одна из самых больших и зеленых террас города, здесь есть и качели, на которых можно покататься.

На первом этаже здания есть кафе Eskedar Coffee и ресторан 12, можно посетит и СПА - соляную комнату Druskos pasakos или дом массажа Pranci.

„Мы рады, что на красивую террасу смогут подняться все вильнюсцы и гости столицы, не только те, кто арендует у нас офисы, добро пожаловать“, – сказал глава компании EIKA Development Мартинас Жибуда.

Atveriama viena didžiausių, žaliausių ir aukščiausiai esančių terasų Vilniuje

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