По данным Литовских аэропортов, только 1-23 апреля этого года в/из Вильнюсского аэропорта в направлении Турции было выполнено 219 чартерных рейсов и обслужено почти 35 тыс. пассажиров, то есть на 42 проц. больше полетов и на 54 проц. больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года.
"Мы видим, что результаты этого направления уже превзошли даже допандемический период, а на данный момент планируемый пик полетов еще не достигнут. Наибольшее количество чартерных рейсов в Турцию туроператоры и авиакомпании планируют совершить в мае.
Прогнозируется, что только за первую неделю мая количество чартерных рейсов в/из Турции в Вильнюсском аэропорту превысит 90, что на 13 проц. больше, чем в прошлом году, и на 7 проц. больше, чем в 2019 году", - говорит руководитель Отдела развития маршрутов Литовских аэропортов Томас Зитикис.
В сообщении напоминают, что с конца апреля чартерные рейсы в Анталью и из Анталии также стартовали в Каунасском аэропорту. Планируется, что до окончания авиационного летнего сезона этот аэропорт будет выполнять два рейса в неделю.
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