Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что для этого будут привлечены дополнительные военные силы - до 64 военных в сутки.
Она заявила, что наблюдается тенденция к увеличению попыток нелегально перейти границу с Беларусью, поэтому необходимо реагировать и быть готовыми к самым худшим сценариям. Пока нет полностью оборудованной современной системы наблюдения и физического барьера, Литва должна усиливать физическую охрану границы.
"Достигнута договоренность, что на помощь пограничниками придут дополнительные военные силы", - отметила Билотайте.
"Мы всегда говорили, что при необходимости армия Литвы оказывала и будет оказывать помощь в контексте гибридной агрессии, мы к этом готовы. Кроме того, помощь продолжит оказывать Frontex, появляются новые возможности пользоваться вертолетами союзников, мы не одни перед лицом этого кризиса", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Просьба о помощи к армии Литвы продлена до 31 декабря этого года.
МИД Литвы сообщает, то ситуация на границе с Беларусью остается сложной. Постоянно фиксируются попытки мигрантов нелегально попасть в Литве с территории Беларуси. Погранконтроль в настоящее время осуществляется в усиленном режиме.
В этом году из Беларуси в Литву незаконно попали 4172 мигранта, со 2 августа пограничники не впустили в Литву 4051 иностранца.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации потока нелегальных мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.
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