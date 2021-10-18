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В связи с участившимися попытками мигрантов нелегально перейти государственную границу, усиливается охрана госграницы, сообщило в понедельник Министерство внутренних дел Литвы (МВД).
Latvijos-Baltarusijos pasienis
Latvijos-Baltarusijos pasienis
© Reuters / Scanpix

Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что для этого будут привлечены дополнительные военные силы - до 64 военных в сутки.

Она заявила, что наблюдается тенденция к увеличению попыток нелегально перейти границу с Беларусью, поэтому необходимо реагировать и быть готовыми к самым худшим сценариям. Пока нет полностью оборудованной современной системы наблюдения и физического барьера, Литва должна усиливать физическую охрану границы.

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"Достигнута договоренность, что на помощь пограничниками придут дополнительные военные силы", - отметила Билотайте.

"Мы всегда говорили, что при необходимости армия Литвы оказывала и будет оказывать помощь в контексте гибридной агрессии, мы к этом готовы. Кроме того, помощь продолжит оказывать Frontex, появляются новые возможности пользоваться вертолетами союзников, мы не одни перед лицом этого кризиса", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Просьба о помощи к армии Литвы продлена до 31 декабря этого года.

МИД Литвы сообщает, то ситуация на границе с Беларусью остается сложной. Постоянно фиксируются попытки мигрантов нелегально попасть в Литве с территории Беларуси. Погранконтроль в настоящее время осуществляется в усиленном режиме.

В этом году из Беларуси в Литву незаконно попали 4172 мигранта, со 2 августа пограничники не впустили в Литву 4051 иностранца.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потока нелегальных мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.

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