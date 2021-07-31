Для непривитых работников готовятся новые санкции – могут даже уволить?

На предприятии, производящем матрасы и кровати в Вильнюсском районе, работает более 300 сотрудников, только около половины из них вакцинированы. Глава компании все еще думает, как поступить с отказавшимися от вакцинации, но поддерживает меры, предложенные правительством.

"Это злостный отказ от вакцинации., так что, тогда нужно пускать нетрезвых за руль? Тогда, может быть, выпустим обезумевших людей, потому что их права нарушаются. Мои мысли однозначны - нужны и мягкие, и строгие меры", - сказал Арвидас Падвайскас, глава Padvaisko ir ko.

В компании много контактной работы, сотрудники рядом с друг другом, нет возможности работать удаленно. Следовательно, непривитые сотрудники могут быть отстранены от работы руководителем.

"Если сотрудник не соглашается на вакцинацию или тестирование, работодатель должен предложить ему по возможности работать удаленно. Если это невозможно, работодатель будет иметь право уволить и не выплачивать заработную плату", - сказал LNK заместитель министра социальной защиты и труда Витаутас Шилинскас.

Обязанность сделать тест теперь возложена на медицинских, образовательных и социальных работников, которые не желают вакцинироваться. Было замечено, что вакцинация также ускорилась с введением обязательного тестирования.

Деловые круги приветствуют предложение правительства расширить перечень сфер деятельности, требующих либо вакцинации, либо тестирования. Но боятся, что рабочих не останется.

"Это положение оставляет ответственность за работодателем, он решает, увольнять сотрудника или нет. И может возникнуть ситуация, когда мы уже знаем, что сотрудники говорят, что просто уволятся", - заверил Андрюс Романовскис, президент Конфедерации бизнеса Литвы.

Представители отрасли не поддерживают увольнение рабочих, если они не пройдут вакцинацию. Они предлагают обязательное платное тестирование сотрудников.

А мнения простых людей разделились.

"Зависит от того, какая работа. Если он сидит где-то в отдельном офисе, вакцинация может не потребоваться. Но если он взаимодействует с людьми, особенно в пищевой промышленности, я думаю, что здесь должна быть какая-то защита", - пояснила жительница Шяуляй.

Другая утверждала, что у людей должна быть свобода выбора, их нельзя принуждать.

"Это неправильно. Это не принудительная вакцинация", - объяснила другая женщина.

Правительство также обещает внести поправки к закону, предусматривающему выплаты пособий по болезни. Другими словами, человек, который не был вакцинирован, но болен коронавирусом, не получит пособие по болезни.

"Мы платим налоги, работаем. Заключенных содержать сможем, а нам придется платить? Это чепуха", - сказала одна женщина. "Пособие по болезни принадлежит всем, я не согласен с этим", - сказал другой житель Шяуляй.

У инициаторов поправок есть свои аргументы.

"Если человек получил травму в состоянии алкогольного опьянения, то считается, что он находится в группе повышенного риска, он действовал опрометчиво. И в этом случае он и сейчас не получает выплату. Может быть включен дополнительный не страховой случай, если человек также ведет себя безрассудно и не был вакцинирован. Конечно, будут исключения, если человек не может пройти вакцинацию", - сказал вице-министр.

Советник президента Гитанаса Науседы на радио LRT подчеркивает, что правительству следует искать мотивационные, а не принудительные меры.

Предложения о санкциях против таких работников должны быть представлены правительству до 10 августа. Позже перенесутся в Сейм.