2024.07.15 13:58

Для начала археологических исследований на месте Большой синагоги придется спилить два дерева

 
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Jonas Seligmanas per Didžiosios sinagogos archeologinius kasinėjimus
Jonas Seligmanas per Didžiosios sinagogos archeologinius kasinėjimus
ФОТО: VGŽIM archyvo nuotr. | Delfi

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что продолжаются археологические исследования на месте Большой синагоги и миквы в Вильнюсе (ул. Вокечу,13A), пишет портал madeinvilnius.lt.

Археологи намерены открыть северо-восточную часть синагоги. Для этого придется убрать два дерева, растущих на фундаменте синагоги и разрушающих его: речь идет о ясене диаметром 26 см (находится в плохом состоянии) и липе диаметром 31 см (в хорошем состоянии).

Большая синагога была построена в Вильнюсе в XVII веке, на месте старой деревянной синагоги. Сообщается, что это была самая большая и роскошно украшенная синагога в Республике Обоих Народов.

Во время Первой мировой войны большая часть ценностей из синагоги была вывезена в Россию. Во время Второй мировой войны синагога была серьезно повреждена: остались лишь стены и некоторые детали интерьера. В 1955–1957 гг. синагогу сравняли с землей, а в 1964 году на месте синагоги построили детский сад.

В 2020 г. остатки синагоги и миквы были переданы Фонду доброй воли.

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