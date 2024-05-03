Для канцелярии и резиденции Константинопольского православного экзархата выделено помещение в Антакальнисе

Такое решение в пятницу утвердил Кабмин. Было решено, что несколько зданий, расположенных в Вильнюсе по адресу Антакальне, 10, будут переданы православным верующим на основании договора пользования сроком на десять лет.

Православные обратились в правительство еще в марте с просьбой предоставить право пользования помещениями для канцелярии и резиденции экзархата Вселенского патриархата в Литве.

В настоящее время здания по указанному адресу находятся в доверительном управлении Министерства культуры.

В апреле православные Константинопольского патриархата собрались на первое собрание Литовского экзархата. В ходе него было решено построить в Вильнюсе православный храм, был утвержден устав экзархата и избран совет священников.