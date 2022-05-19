Для интеграции беженцев из Украины приготовили два дополнительных пособия

"Живущим в столице украинцам, которые нашли безопасное жилье, сейчас приходится решать вопрос выживания в чужой стране. Мы стараемся помочь им, выделяя разную социальную помощь. Новоселов в столице приглашаем воспользоваться двумя дополнительными средствами интеграции, цель которых - помочь в интеграции и как можно скорее стать самостоятельными членами общества. Чтобы получить эту поддержку иностранцы должны работать или зарегистрироваться в Службе занятости", – сказала представитель Вильнюсского муниципалитета Ева Пабержене.

Однократное пособие на обустройство быта могут получить украинцы, у которых есть временный вид на жительство в Литве, которые арендовали жилье (могут предоставить договор об аренде) не меньше чем на 6 месяцев. Пособие составит 516-1032 евро и будет зависеть от количества членов домашнего хозяйства, указанного в договоре об аренде. Эти деньги предназначены для покупки необходимых вещей и мебели, а также на перевозку вещей.

Пособие на подготовку детей к детскому саду или подготовительной группе (67,20 евро) могут получить украинцы, получившие временный вид на жительство в Литве и обосновавшиеся в Вильнюсе. Эти деньги будут платить в течение 6 месяцев со дня предоставления временного убежища в Литве.